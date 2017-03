Hồ Ngọc Hà: không còn rực rỡ là… hết thời

1 - Thà cô đơn còn hơn ngồi với đám đông nhạt nhẽo

Thành công nhanh chóng bất kể lĩnh vực nào: thời trang, điện ảnh hay ca hát. Điều gì đã khiến cho cô gái ấy may mắn hơn tất cả những người mẫu hay ca sĩ khác?

Tại sao khi thành công đến với một ai đó, mọi người lại chỉ hay nói về những điều may mắn? Đương nhiên may mắn thì cũng đúng, nhưng nếu Hà cứ ngồi chờ những sự may mắn mỉm cười với mình thì… chết già. Nhưng nói thật, những gì đã đến với Hà, bản thân Hà chưa coi đó là thành công để nói về những gì làm nên nó.

Từ khi còn bé, đã ai nhìn thấy đường công danh sau này của Hà?

Có lẽ, chỉ có ông trời mới biết trước được số phận của mỗi con người mà thôi. Hà cũng không để ý lắm.

Bạn học đàn, không học thanh nhạc. Lúc nào bạn đã nhận ra mình có một giọng hát không tồi?

Đó là lúc những người bạn của Hà khen mình hát không tệ trong những lần đi hát karaoke.

Nhưng Hà đã quyết dấn bước vào làng giải trí từ rất sớm - khi mới 15 tuổi. Mặt trái nào của hào quang Hà sớm nhận ra và điều gì phải đến bây giờ mới hiểu?

Hà đã nhận ra ngay mặt trái của những hào quang hào nhoáng chính là sự cô đơn. Càng về sau này, Hà càng hiểu nhiều, hiểu kỹ hơn về nhiều mặt khác nữa của cuộc sống. Bởi thế nên bản thân mình đôi khi trở thành một người luôn luôn khó chịu trước mọi tình huống và với nhiều người. Và tất nhiên, vẫn thường phải đối mặt với sự cô đơn. Bởi thà cô đơn còn hơn phải ngồi trước một đám đông nói chuyện nhạt nhẽo.

Điều gì khiến bạn đã vượt qua những scandal và những đòn dư luận một cách nhanh chóng, và đường hoàng trở thành một hình mẫu ca sĩ tự tin như hiện giờ?

Mình còn trẻ, phải có nghị lực mới vượt qua được khó khăn và thử thách. Và nữa, chúng ta phải có niềm tin vào bản thân mình.

Hôm nay, bạn là nhân vật ảnh bìa. Nhưng với Hà, một người mẫu - rồi là một ngôi sao ca nhạc đã quá quen với việc chụp hình và lên báo, cảm xúc chờ đợi hay bất ngờ có còn không?

Hà lúc nào cũng hồi hộp chờ đón một bài phỏng vấn mình trên báo, được ngắm nhìn những tấm hình của mình. Bởi thực ra chụp hình cũng là một công việc tương đối mệt và những bìa báo là một thành quả lao động. Hà vẫn thường đọc đi đọc lại những bài phỏng vấn mình thích thú, tới mức thuộc lòng ấy chứ.

Những trang bìa và những tấm chân dung Hồ Ngọc Hà luôn giống nhau - đó là sự rực rỡ. Có khi nào Hà muốn mình thường hơn một chút?

Hết rực rỡ có nghĩa là Hà hết thời rồi đó.

2 - Tự tin hướng đến con đường đẳng cấp

Album thứ tư trong sự nghiệp âm nhạc của Hà sắp ra mắt có mang một kỳ vọng lớn nào không?

Hy vọng đó sẽ là một CD hot nhất trong năm. Haha. Nói chơi vậy chứ Hà mong khán giả nghe thật kỹ và sẽ hiểu được rằng để có được album này Hà đã phải trải qua rất nhiều tâm trạng. Thời gian qua, Hà đã phải suy nghĩ nhiều để có được một sự đổi mới nào đó. Âm nhạc mới, hình ảnh ấn tượng… Chỉ mong sao khán giả sẽ thích thú khám phá ra những điều mới mẻ ấy mà thôi.

Và liveshow Hồ Ngọc Hà dự định đã lâu?

Chắc chắn sẽ thực hiện trong năm nay bởi Hà đang rất háo hức cho một dự án lớn là liveshow đầu tiên này. Chắc chắn Hà sẽ phải lao động cật lực để bộc lộ những gì hay và tinh tế nhất của bản thân mình và êkíp có thể mang lại. Hà lúc nào cũng tự tin mình làm gì cũng sẽ hướng đến hai chữ ĐẲNG CẤP nên show diễn riêng của mình cũng sẽ không ngoại lệ.

Liệu tất cả những vũ khí sắc bén nhất của Hồ Ngọc Hà đều đã được tung ra: nhan sắc, giọng hát, vũ đạo… Hà có còn giấu đi một vũ khí nào khác nữa cho cuộc trình làng lớn nhất này không?

Có chứ… Nhưng bí mật nhé. Nói ra thì làm sao mà gọi là vũ khí nữa.

Bây giờ, Hồ Ngọc Hà - giống như một Beyonce Việt Nam. Từ những động tác nhảy cho đến âm thanh và tiết tấu nhạc mà như Hà nói là học hỏi. Đúng là Hà học hỏi rất đúng và rất giỏi, trở thành một ca sĩ hát và nhảy xuất sắc nhất. Nhưng nếu như Beyonce hết thời hay cô ấy ngồi dưới xem bạn hát thì sao nhỉ?

Không rõ anh nói vậy là một lời khen hay khích nhẹ Hà nhỉ. Nhưng để nói một cách công bằng và thẳng thắn thì Hà luôn luôn học hỏi những người đi trước đã thành công, kể cả trong hay ngoài nước để rút kinh nghiệm cho riêng mình. Thế nhưng học gì thì mình vẫn phải là mình, phải có tố chất riêng thì khán giả mới tìm đến cá nhân mình được.

Hà chưa bao giờ là một bản sao của bất kỳ ai, đó là một sự khẳng định. Mình đi sau công nghệ biểu diễn của nước ngoài, bắt chước những hướng đi đúng cũng là điều đương nhiên thôi. Giả sử Beyonce ngồi dưới xem Hà hát, chắc cô ấy cũng sẽ cười nhẹ và tự hào vì hình tượng của cô ấy cũng gây ảnh hưởng được nhiều người. Hơn nữa, chắc cô ấy còn ngạc nhiên hơn vì thấy chúng ta cũng theo kịp với xu hướng âm nhạc của thế giới chứ không lạc hậu lắm.

Thời gian đầu, Hà khám phá blue, R&B và nhiều hơi hướng hình tượng như như Alicia Keys. Còn bây giờ là Beyonce. Hà thích con đường nào hơn: một bên là những thăng tiến về đẳng cấp và một bên là những hào quang lấp lánh của một hình mẫu giải trí hoàn hảo?

Hà thích chinh phục cái gì mà Hà chưa đạt được. Có lẽ là cả hai con đường nói trên.

Nhiều nhận xét, với hình thể, nhan sắc, tư duy, và âm nhạc như hiện nay, con đường của Hà còn dài và có thể kéo dài qua biên giới. Tôi cũng từng nghe về một dự án làm album tiếng Anh và một sự tiếp xúc từ đối tác Mỹ, Nhật với Hà. Vậy Hà có thể nói gì về một giấc mơ bên ngoài, giờ đã không còn xa lạ ở Việt Nam?

Mơ mộng của Hà thì nhiều lắm. Nhưng trước tiên muốn họ để ý đến mình thì điều đầu tiên mình phải là ai ở đất nước của mình đã chứ. Mọi thứ đều đã nằm trong kế hoạch của Hà rồi nhưng chưa phải là lúc này. Và Hà vẫn đang nỗ lực làm việc đây, hy vọng mọi sự cố gắng đều sẽ có kết quả tốt đẹp.

3 - Hà sẽ không đi theo hình mẫu nào!

Và nếu bước ra ngoài biên giới, Hà là Hồ Ngọc Hà, chứ không phải là Beyonce?

Thì tất nhiên vẫn sẽ phải là Hồ Ngọc Hà rồi vì muốn trở thành Beyonce đâu phải dễ đâu anh. Mọi người cứ thử bắt chước Beyonce, Bi Rain… đi, xem là dễ hay khó. Mọi thành quả và hình tượng của họ đều là cả một quá trình dài cả đấy. Hà nghĩ rằng, không nên so sánh Hà giống ai, ai giống Hà nữa làm gì. Vì rõ ràng ai cũng ý thức được rằng nếu như bạn không có gì và chỉ là một bản sao thì chẳng ai đón nhận bạn cả.

Trần Thu Hà đã từng thú nhận, nếu như trẻ hơn 10 tuổi thôi (như Hà bây giờ) thì cô ấy sẽ không bao giờ giới hạn những khát vọng của mình? Theo Hà, Hà đang có những lợi thế gì lớn hơn các diva Việt ở thời họ đỉnh cao?

Lợi thế chính là một xã hội đang dần hội nhập rất nhiều lĩnh vực. Việt Nam là một phần của thế giới và thế giới cũng bắt đầu chú ý đến Việt Nam.

Bắt đầu đã có những nhận định, bạn là đối thủ lớn nhất để có thể tiếm ngôi của Mỹ Tâm. Trong khi Mỹ Tâm đang lựa chọn một cách làm việc chừng mực và an toàn, hướng đến những hoạt động xã hội. Liệu Hà có tranh thủ để chiếm lĩnh vị trí cao nhất thị trường hay không?

Đừng bao giờ mọi người nghĩ Hà đặt mục đích sẽ tiếm ngôi ai hay ai sẽ thế chỗ của Hà. Cuộc sống đều có quy luật cả mà. Mỹ Tâm là người đi trước Hà và Hà coi chị ấy mãi mãi là đàn chị. Người đi trước lúc nào cũng đáng để mình học hỏi. Chính vì thế mà Hà không tranh thủ điều gì ngoài tranh thủ chính thời tuổi trẻ của mình để làm được nhiều việc mà thôi. Nói như chính anh đã hỏi, để

4 - Sẽ không yêu nhạc sĩ nữa…

Chuyện tình yêu đã qua của Hồ Ngọc Hà cũng tốn nhiều giấy mực rồi. Vậy khi kết thúc Hà thấy tình yêu hay sự nghiệp ca sĩ đã thay đổi bạn?

Cả hai. Tình yêu ấy đã tạo cho Hà nhiều cảm xúc để tạo dựng được một tâm hồn cho chính sự nghiệp ca sĩ của Hà ngày hôm nay.

Giờ đây khi Đức Trí đã là người tình cũ, Hà có ngại rằng ai đó suy nghĩ Hà đã đủ lông đủ cánh và Trí không còn phù hợp với sự thăng tiến của cô ấy?

Lo ngại gì nữa đây khi người ta cũng đã kịp dựng đủ thứ chuyện để nói về sự tan vỡ ấy và về cá nhân Hà rồi. Mà thôi, chỉ cần những người trong cuộc hiểu là được rồi. Nhưng khẳng định với mọi người rằng, từ trước đến giờ và mãi sau này thì Đức Trí vẫn luôn quan trọng trong sự nghiệp của Hà. Vì anh ấy chính là producer của ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Liệu cuộc tình với Đức Trí quá nổi tiếng này có gây khó khăn cho Hà sau này nếu có có bất kỳ một cuộc hợp tác nào khác Trí, lại có thể là một scandal tình ái khác?

Hà vẫn đang hợp tác với rất nhiều người mà có bị mang tiếng gì đâu. Quan trọng là mình phải luôn tỉnh táo trước những quyết định của mình vì bây giờ mình chỉ cần hắt xì thì mọi người cũng đã biết mất rồi.

Khi nghe Hà hát bất cứ một bài hát nào cũng cảm thấy dường như Hà hát cho Đức Trí. Có thật là như vậy?

Có lẽ bởi cuộc tình đó đã được khai thác nhiều trên dư luận nên khiến mọi người liên tưởng ra vậy thôi. Chứ cảm xúc trình bày mỗi bài hát thế nào thì chỉ có mình Hà mới biết được… Nhưng nếu anh cảm nhận vậy là Hà vui lắm vì nó như lời khen Hà hát rất xúc cảm vậy. Cảm ơn anh.

Liệu sẽ có một mối tình nào khác nữa xảy ra không bởi ca sĩ nếu có một nhạc sĩ đứng sau làm điểm tựa sẽ rất vững chắc về nghề nghiệp?

Kể từ khi chia tay với Đức Trí thì Hà không còn nghĩ tới chuyện sẽ yêu một nhạc sĩ nào khác nữa. Bởi đó là một cách tôn trọng người yêu cũ của mình thôi. Tại sao lại không thể được hợp tác làm việc với một nhà sản xuất, hay một nhạc sĩ giỏi để trở thành một cặp đôi công việc nhỉ?

Hà vẫn đang còn quá trẻ nhưng đã nhanh chóng tìm được vị trí an toàn nhất trong nghề nghiệp. Hà có cảm thấy vui vì mình đã vào đời để trưởng thành sớm, để còn nhiều thời gian phấn đấu sau này không? Hồ Ngọc Hà ở tuổi 30 sẽ thế nào nhỉ?

Đúng là tuy vất vả nhưng cũng là may mắn và thuận lợi, Hà đã xuất hiện trong làng giải trí từ khi 15 tuổi. Giờ nhiều người cũng cứ nghĩ là Hà đã lớn tuổi lắm rồi vì thấy cô ấy xuất hiện cũng lâu quá rồi. Hà cũng chẳng hình dung ra, khi mình đến tuổi 30 sẽ thế nào nữa, và cũng có thể trong mắt nhiều người, Hà cũng tầm 30 rồi ấy chứ. Nhưng chắc chắn, phụ nữ ở tuổi đó mới thực sự chín chắn và thành công.