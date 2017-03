Hồ Quỳnh Hương: "Chưa yêu thì làm sao cưới"

- Thời gian gần đây, người hâm mộ thấy Hồ Quỳnh Hương có sự trở lại đầy sung sức. Chị có thể nói gì về điều này?

- Đúng thế. Thời điểm này tôi đang lên kế hoạch để phát hành album Năng lượng. Tôi rất tự tin với sản phẩm âm nhạc của mình. Đó là những gì tâm huyết của tôi suốt một năm qua. Tôi đã đi nhiều nơi, làm việc với nhiều đối tác để có thể hợp tác phát hành Năng lượng ra thế giới.

- Thị trường nào chị đang nhắm đến?

- Đó là Trung Quốc và Hàn Quốc. Chính vì thế, trong album Năng lượng, tôi thử nghiệm hát một số ca khúc bằng phiên bản tiếng Trung và tiếng Hàn. Thực ra, nếu vẫn hát tiếng Việt và tiếng Anh cũng không sao, nhưng tôi muốn mạo hiểm dưới sự tư vấn của các chuyên gia âm nhạc từ hai quốc gia này. Để làm được điều đó, gần một năm nay tôi đã có những chuyến đi liên tục đến Trung Quốc và Hàn Quốc.

- Điều gì khiến chị dám mạo hiểm như vậy, vì ngay cả các ca sĩ hai nước này cũng đâu dễ dàng chinh phục khán giả Hoa ngữ?

- Thưc sự khi đưa ra dự án này, tôi cũng hoang mang vì khán giả nước ngoài họ đâu biết mình là ai. Nhưng trong lần biểu diễn vừa rồi tại Bắc Kinh với một dàn ngôi sao của châu Á và Trung Quốc, khi tôi bước ra hát Love of my life, tất cả khán giả vỗ tay tán thưởng. Họ reo hò theo điệu nhạc tôi hát. Sau đó, tôi tiếp thêm một bài tiếng Trung quen thuộc với họ, không khí càng sôi động. Tôi chưa thấy nơi nào ở nước ngoài mà khán giả lại cổ vũ hào hứng đến thế. Khi tôi bước vào cánh gà, chuyên gia trang điểm Nam Trung kể lại điều đó với tâm trạng hết sức phấn chấn. Chính vì thế, tôi và êkíp hợp tác với tôi càng tự tin hơn.

- Lần này, chị mang gì đến Liên hoan Âm nhạc châu Á 2008?

- Tôi lên đường cùng một nhóm nhảy riêng. Chuyên gia trang điểm Nam Trung bận công việc nên tôi đã nhờ đội ngũ trang điểm tại Hàn Quốc. Đây là lần thứ hai tham gia liên hoan này nên tôi cũng không còn bỡ ngỡ nhiều nữa. Quan trọng là mình mang được những gì từ âm nhạc của mình đến với khán giả nơi đây. Tôi sẽ hát Honey phiên bản mới. Đây là ca khúc mà tôi khá tâm đắc trong album Năng lượng, và đang được nghe nhiều trên các website âm nhạc. Còn với ca khúc Love of my life, tôi đã học được cách hát và phát âm theo tiếng Hàn, tôi sẽ trình bày nó đúng như một ca sĩ Hàn Quốc thứ thiệt. Điều này chắc chắn gây hiệu quả bất ngờ. Với Love of my life, tôi cũng đang tràn trề hy vọng tạo thành hit khi Năng lượng phát hành vào giữa tháng 11 này.

- Không chỉ âm nhạc, chị còn có mối nhân duyên lớn với Hàn Quốc bằng vai chính trong một bộ phim hành động. Hiện tiến độ công việc này đến đâu?

- Cũng chính vì bộ phim này mà năm nay tôi đã đi lại Seoul nhiều lần để chuẩn bị thật tốt cho vai diễn. Tôi vào vai một sát thủ, nên việc tập luyện võ thuật cũng hết sức khó khăn và mất nhiều thời gian. Tôi vẫn đang phải hàng ngày tranh thủ tập luyện và làm quen với nhân vật của mình. Việc bấm máy phụ thuộc vào công việc của tôi. Hơn nữa, phía đại diện hãng phim cũng muốn nghe ngóng xem Năng lượng phát hành thế nào. Họ đang dự định mời tôi thể hiện luôn ca khúc trong phim bằng tiếng Hàn. Nếu nghe tôi hát Love of my life bằng tiếng Hàn, họ sẽ tin là tôi phát âm chuẩn được (cười).

- Đã lâu không thấy chị nói đến tình yêu, mà chỉ toàn công việc. Chị còn khoảng thời gian nào cho đời sống riêng tư?

- Cuộc sống phải có lúc thăng, lúc trầm. Tôi thấy bằng lòng với cuộc sống của mình hiện tại. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, mình hết cảm xúc yêu đương rồi sao? Tại sao tôi cứ làm việc như một cái máy tính đã được lập trình sẵn? Điều này chắc mọi người phải hỏi nguyên nhân từ người trợ lý của tôi. Cô ấy sắp xếp lịch biểu diễn, thu âm, đóng phim và quả thật tôi đang bị cuốn vào vòng công nghiệp giải trí, khó có thể ngừng được.

- Vậy khi công việc gặp rắc rối, chị giải tỏa tâm lý bằng cách nào?

- Tôi có một người bạn thân. Những lúc buồn tôi muốn điện thoại nói chuyện hàng giờ với anh ấy. Chúng tôi bàn đủ thứ chuyện, thậm chí khi nói chuyện vẫn bàn về công việc nhưng không căng thẳng chút nào. Có khó khăn gì chúng tôi cùng nhau suy nghĩ để tháo gỡ. Đó là một người bạn rất tốt và hiếm hoi vì trong cuộc sống, tôi rất ít bạn bè. Tôi làm việc ở Sài Gòn lâu rồi, nhưng chỉ biết đi đến chỗ hát, phòng thu và về nhà.

- Mối quan hệ của chị với nhạc sĩ Hà Dũng từng gây xôn xao dư luận hiện giờ ra sao?

- Chúng tôi vẫn là thày trò thân thiết, có gì cần sự tư vấn của nhạc sĩ, tôi vẫn điện thoại hỏi. "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư" mà.

- Sắp bước vào lứa tuổi mà dân gian đe là “toan về giả”, chị định bao giờ lấy chồng và sinh em bé?

- Tôi thích trẻ con lắm. Chị gái sắp sinh thêm một em bé nên thời gian này tôi cũng hân hoan làm việc hơn. Một gia đình nhỏ sớm tối đi về lo lắng cho nhau cũng nằm trong mơ ước của tôi rồi, nhất là ở cái thành phố sôi động này, đôi khi thấy cô đơn khủng khiếp. Nhưng tôi chưa có tình yêu thì làm sao cưới được. Tôi tin vào duyên số, có duyên ắt sẽ gặp và cưới ngay tức thì. Yêu là cưới.