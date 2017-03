Hồ Quỳnh Hương, Nam Cường sang Nhật dự Festival

Theo đó, ngày 17/9 tới đây, hai ca sĩ này sẽ có mặt tại Nhật Bản và biểu diễn trong các ngày 18,19/9.

Hello! Vietnam Festival tại Tokyo là một sự kiện được tổ chức hàng năm nhằm thắt chặt mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Nhật Bản và cũng là dịp để giới thiệu văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Các nghệ sĩ đã từng tham gia chương trình này những năm trước là: Mỹ Linh, Lam Trường, Hiền Thục, Minh Thư, Kasim Hoàng Vũ...

Hồ Quỳnh Hương và Nam Cường xem lại ảnh của chương trình những năm trước cũng như trao đổi về kế hoạch cho chuyến đi sắp tới.

Chương trình năm nay do Hoàng gia Nhật Bản đứng ra tổ chức có sự hỗ trợ của Lãnh sự quán Việt Nam tại Tokyo nên mang tính chất quảng bá văn hóa Việt Nam rõ rệt. Sân khấu lớn sẽ được đặt giữa khuôn viên của Yoyogi Park, xung quanh giới thiệu những món ẩm thực đậm chất Việt. Ngoài phần biểu diễn của Hồ Quỳnh Hương và Nam Cường, chương trình có thêm màn thời trang áo dài với các người mẫu đến từ Việt Nam và Nhật Bản. Nam Cường, Hồ Quỳnh Hương mỗi người sẽ hát 5 ca khúc riêng, ngoài ra còn hát cùng ca sĩ Shinon của Nhật Bản 3 ca khúc nữa.

Hồ Quỳnh Hương và Nam Cường chụp hình cùng ông Aki (nhà sản xuất) và bà ViVi (đạo diễn chương trình) - những đại diện của phía Nhật Bản có mặt tại buổi kí kết. Ngày 17/9 tới đây họ sẽ gặp nhau tại Nhật Bản.

Chia sẻ về chuyến đi sắp tới, Nam Cường hào hứng cho biết: "Đây là lần đầu tiên Cường được đi Nhật, lại với vai trò đại diện của ca sĩ Việt Nam sang giao lưu với nước bạn nên cũng cảm thấy đôi chút hồi hộp và lo lắng. Nhưng may mắn đi lần này với Cường còn có chị Hồ Quỳnh Hương nên sự lo lắng đó cũng đã bớt đi phần nào". Nam Cường bật mí thêm, trong những ngày ở Nhật Bản anh sẽ tranh thủ thực hiện một loạt hình ảnh để đưa vào album Vol3 sắp phát hành tới đây ("It's Me - Phải là anh").

Theo Anh Sơn (VTC News)