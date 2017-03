Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương tự nhận bị ép đi hầu rượu

Người đẹp Myanmar May Myat Noe lên ngôi Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương hôm 31/5. Cuối tháng 8, Ban tổ chức quyết định truất danh hiệu của May Myat Noe, với lý do cô dối trá, không đáng tin cậy và cư xử không đẹp.



Hôm 2/9, May Myat Noe tổ chức họp báo tại Yangon (Myanmar), nói rõ về vụ việc. Theo đó, sau khi đăng quang, May Myat Noe ở lại Hàn Quốc và được đào tạo để trở thành một ca sĩ. Thời gian này, người đẹp bị yêu cầu phẫu thuật thẩm mỹ, tham gia các buổi tiệc tùng (để lấy kinh phí ra album). May Myat Noe trong buổi họp báo. May Myat Noe tố cáo thêm, khi dự thi, ban tổ chức yêu cầu cô sửa tuổi, từ 16 thành 18. "Tôi hối hận vì đã đồng ý khai gian tuổi", người đẹp thừa nhận. Hoa hậu bị truất ngôi khẳng định, ban đầu cô muốn giữ im lặng nhưng sau đó, cô thấy hình ảnh đất nước bị ảnh hưởng xấu vì vụ việc nên quyết định lên tiếng. May Myat Noe yêu cầu đơn vị tổ chức xin lỗi Myanmar. "Tôi chỉ trả lại vương miện nếu Ban tổ chức xin lỗi đất nước tôi", cô rắn rỏi nói tại buổi họp báo. May Myat Noe nói thêm rằng cô không tự hào về chiếc vương miện mà mình đoạt được trong cuộc thi nhan sắc quốc tế. "Tôi chẳng cần cái vương miện từ một tổ chức tai tiếng như vậy", cô gái 16 tuổi nói. Trong khi đó, đại diện Ban tổ chức cho hay, May Myat Noe đã đồng ý phẫu thuật thẩm mỹ và nhận số tiền 10 triệu won (hơn 208 triệu đồng) làm chi phí cho ca nâng ngực. Ngoài ra, phía Ban tổ chức khẳng định, cô gái Myanmar chủ động khai man tuổi chứ không phải bị yêu cầu. May Myat Noe từng được khen ngợi xinh đẹp, xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu. Cô cao 1,74m. Miss Asia Pacific World là cuộc thi sắc đẹp lâu đời của châu Á, được tổ chức lần đầu vào năm 1968 với tên gọi Miss Asia Quest. Đến năm 2005, cuộc thi được gọi tên là Miss Asia Pacific International với sự tham gia của tất cả thí sinh từ khắp năm châu. Năm 2008, cuộc thi bị hoãn do không tìm được nhà tài trợ. Năm 2011, cuộc thi trở thành Miss Asia Pacific World do ông Lawrence Choi làm chủ tịch. Cũng trong năm 2011, Miss Asia Pacific World vướng tai tiếng quỵt phần thưởng của người thắng cuộc. Park Sae Byul (người Hàn Quốc) tuyên bố trả vương miện vì ban tổ chức không trao cho cô bất cứ phần thưởng đi kèm nào như đã hứa hẹn. Theo Hải Lan (VNE)