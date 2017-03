Hoa hậu đóng phim: người được chào đón, kẻ bị chê bai

Trong các hoa hậu từng bén duyên nghề diễn, Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh - Phạm Thanh Hằng - là người đình đám và thành công hơn cả. Hai năm sau khi giành ngôi hoa hậu, Thanh Hằng đoạt danh hiệu Người mẫu xuất sắc nhất năm 2004 và tạo dấu ấn với vai phụ trong phim Những cô gái chân dài của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

Thanh Hằng khi mới đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh.

Sau Những cô gái chân dài, Thanh Hằng lấn sang lĩnh vực phim truyền hình và thu được những thành công không phải người đẹp nào cũng gặt hái được. Trong bộ phim thứ hai của Vũ Ngọc Đãng - Tuyết nhiệt đới, Thanh Hằng thủ vai Lam - một nhà thơ “dở ương” không thích cuộc sống đủ đầy về vật chất và tinh thần nên bỏ đi tìm cuộc sống trắc trở để tìm cảm hứng sáng tác. Nhân vật với tính cách thất thường chưa được Thanh Hằng lột tả trọn vẹn nhưng cũng giúp khán giả nhớ đến cô nhiều hơn. Sau đó, với vai diễn trong các bộ phim Gia tài bác sĩ, Người mẫu…, hoa hậu trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả màn ảnh nhỏ.

Hình ảnh của Thanh Hằng trong bộ phim truyền hìnhGia tài bác sĩ.

Không chỉ được khán giả màn ảnh nhỏ biết tới, người đẹp sở hữu đôi chân dài 1,12m còn được yêu mến và "tung hoành" trên màn ảnh rộng. Ở thời điểm hiện tại, khi nhắc tới Thanh Hằng, người ta sẽ nghĩ ngay tới "nàng thơ" của Dũng Khùng.

Sau thành công của một loạt phim điện ảnh bom tấn như Nụ hôn thần chết, Những nụ hôn rực rỡ và gần đây nhất là Mỹ nhân kế, Thanh Hằng đã giũ bỏ hình ảnh "bình hoa đóng phim" đồng thời cùng với Dũng Khùng trở thành cặp bài trùng ấn tượng của làng phim Việt.

Dù vẫn có những ý kiến cho rằng, những vai diễn của Thanh Hằng đều được các đạo diễn đo ni đóng giày hoặc viết trên cảm hứng lấy từ chính nữ người mẫu nên cô dễ dàng hơn rất nhiều trong việc lột tả nhân vật. Song không thể phủ nhận những cố gắng và khả năng diễn xuất của "tay ngang" này.

SauMỹ nhân kế, người hâm mộ Thanh Hằng tiếp tục mong chờ những dự án phim mới của cô và đạo diễn Dũng Khùng.

Thùy Lâm

Một hoa hậu khác cũng được nếm trái ngọt khi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh chính là Thùy Lâm. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 từng ghi dấu ấn với một loạt các bộ phim truyền hình. Năm 2007, cô tham gia bộ phim truyền hình đầu tiên Tấm hộ chiếu vào đời. Trong phim, cô hóa thân vào vai một bác sĩ trẻ đầy nhiệt huyết, đam mê với công việc và vướng tình tay ba với hai chàng trai. Tuy là vai diễn đầu tiên song Thùy Lâm đã thể hiện được sự tự tin cũng như khả năng hóa thân nhân vật ổn định.

Sau đó, hoa hậu gặt hái thành công với bộ phim Ghen của đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo đóng cùng với Lý Nhã Kỳ, Ngân Khánh… Trong phim, Thùy Lâm vào vai một người phụ nữ có gia đình, yêu người lớn tuổi và có diễn biến tâm ý phức tạp. Chưa trải nghiệm thực tế cuộc sống nhiều song Thùy Lâm đã hoàn thành tốt vai diễn của mình.

Diễn xuất của Thuỳ Lâm trong phimGhenđược đánh giá cao.

Tuy nhiên, điểm sáng trong nghiệp diễn của hoa hậu là vai diễn trong bộ phimKiều nữ và đại gia. Hóa thân vào vai Quỳnh Hoa - cô nàng ăn chơi chuyên đi lừa tình, tiền đàn ông, Thùy Lâm đã chứng minh được khả năng diễn xuất tiến bộ của mình. Ngoài ra, Thùy Lâm còn được khán giả yêu mến khi tham gia bộ phim Tây Sơn hào kiệt với vai công chúa Ngọc Hân.

Thùy Lâm trongTây Sơn hào kiệt.

Dù được đánh giá cao trong vai trò diễn viên song thời gian qua, "tay ngang" Thùy Lâm đã lui về sau hậu trường để chăm lo cho gia đình nhỏ và không xuất hiện trong các dự án phim ảnh mới.

Sau khi kết hôn và lên chức mẹ, Hoa hậu Thùy Lâm hiện đang tập trung chăm lo cho gia đình.

Hà Kiều Anh

Hoa hậu Việt Nam Hà Kiều Anh cũng bỏ túi một số lượng phim không nhỏ và để lại nhiều ấn tượng với khán giả trong vai trò diễn viên. Cô bén duyên điện ảnh từ năm 1992 với phim Người tình trong mơ trước khi đoạt vương miện nhưng chưa tạo được nhiều dấu ấn. 13 năm sau bộ phim đầu tay, Hà Kiều Anh tham gia Đẻ mướn.

Hà Kiều Anh có nhiều cảnh nóng bỏng với bạn diễn Chi Bảo trongĐẻ mướn.

Trong phim, hoa hậu xả thân đóng những cảnh nguy hiểm mà không cần đến cascadeur, đồng thời cũng tự mình thực hiện những cảnh khá nóng bỏng cùng diễn viên Chi Bảo. Trên thực tế, trong khoảng thời gian hơn một thập kỷ vắng bóng đó, Hà Kiều Anh đã tham gia một số phim nhưng lại chưa một lần ra mắt công chúng bằng một vai diễn thực sự. Vai Nhài của cô trong Áo lụa Hà Đôngvào thời điểm nhận tham gia Đẻ mướn vẫn chưa ra mắt. Vai Kiều Nguyệt Nga khá dài hơi trong phim truyền hình Lục Vân Tiên phải bỏ dở giữa chừng còn vai quần chúng trong phim Người tình trong mơ thì bị cắt.

Dù gặp không ít khó khăn khi lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh song Hà Kiều Anh được đánh giá thăng hoa trên màn ảnh nhỏ. Cô tham gia nhiều phim truyền hình như: Lối sống sai lầm, Đại gia đình, Hạnh phúc có thật, Ván cờ tình yêu…và thể hiện thành công những người phụ nữ có cuộc đời gian truân, nhiều tủi nhục trong phim.

Với vai Diễm trongĐại gia đình, khán giả đã cảm nhận được một Hà Kiều Anh trưởng thành và chững trạc hơn trong diễn xuất.

Giáng My

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My cũng là một trong những hoa hậu được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Người đẹp 7X bỏ túi một số lượng phim không nhỏ và ghi được dấu ấn đậm nét với khán giả.

Vai diễn chính trong phim truyền hình Khi ta yêu nhau có thể xem là vai diễn để lại nhiều ấn tượng đẹp của Giáng My trong lòng khán giả. Trong phim, nhân vật của Giáng My là một cô gái có số phận ngang trái. Vì mặc cảm riêng, cô trốn chạy cuộc đời và những người đàn ông theo đuổi. Nhưng tình yêu đích thực đã làm cô thay đổi và trở về sống đúng với con người thật. Câu chuyện trong phim khắc họa nhân vật ở hai giai đoạn: tuổi 20 và tuổi 35. Đây là một vai diễn khó vì tính cách khá phức tạp có sự chuyển biến theo thời gian nhưng Giáng My đã tạo được ấn tượng đẹp về vai diễn cũng như khả năng diễn xuất của mình.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My và bạn diễn.

Tiếp đó, vai diễn trong bộ phim truyền hình về đề tài lịch sử - Huyền sử thiên đô - của Giáng My cũng chinh phục được khán giả. Hoa hậu Đền Hùng đảm nhận vai Phụng Càn hoàng hậu xuyên suốt 70 tập phim. Vẻ đẹp sang trọng và quý phái cùng lối diễn nhẹ nhàng của Giáng My rất phù hợp với phong thái và cốt cách của một hoàng hậu nhân từ.

Ngoài ra, vai diễn Hoàng Mai trong phim truyền hình dài 33 tập - Trái tim sám hối cũng được đánh giá cao và được coi là bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của hoa hậu.

Giáng My được khán giả yêu mến sau vai diễn trong phim truyền hình về đề tài lịch sửHuyền sử thiên đô.

Nguyễn Thị Huyền

Dù chỉ là tay ngang trong nghề song Hoa hậu Việt Nam 2004 đã hóa thân khá tốt vào các vai diễn trong các bộ phim Thời xa vắng và Lâu đài tình ái. Tham gia bộ phim Thời xa vắng, Nguyễn Thị Huyền được đạo diễn khen ngợi nắm bắt tâm lý nhân vật nhanh và nhớ thoại tốt. Với chiều cao 1,72m và hình thể đẹp, hoa hậu đã để lại một hình ảnh đẹp khó quên trong lòng khán giả.

Hình ảnh của hoa hậu Nguyễn Thị Huyền trong phim.

Sau Thời xa vắng, Nguyễn Thị Huyền trở lại với phim ảnh qua vai diễn cô gái khuyết tật trong phim Lâu đài tình ái. Để có được một vai diễn tròn trịa, thuyết phục được khán giả, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đã phải học cách "nói" bằng tay và thể hiện cảm xúc qua ánh mắt, cử chỉ trong một thời gian dài.

Đền đáp lại sự cố gắng của hoa hậu, bộ phim với sự tham gia của hàng loạt tên tuổi như Hoài Linh, Chí Tài, ca sĩ hải ngoại Phi Nhưng đã thu hút được sự chú ý của khán giả. Riêng Nguyễn Thị Huyền cũng được người xem biết tới và yêu mến hơn.

Mai Phương Thúy

Sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy nhận vai chính trong phim truyền hình dài tập Âm tính. Bộ phim kể về cuộc đời đầy sóng gió của một cô gái trẻ sớm trở thành hoa hậu nhưng cũng sớm bị dính vào cạm bẫy của đồng tiền và danh vọng để rồi lầm đường lạc lối và mắc phải căn bệnh thế kỷ.

Để hoàn thành vai diễn, Mai Phương Thúy đã phải giũ bỏ hình ảnh trong sạch để vào vai một cô hoa hậu nghiện heroin, bị nhiễm HIV.

Dù được đạo diễn đánh giá cao về khả năng diễn xuất song trên thực tế, vai diễn của hoa hậu cũng chỉ dừng ở mức độ xem được, không để lại nhiều ấn tượng đối với công chúng. Sau này, hoa hậu chia sẻ, Âm tính là bộ phim đầu tiên và cũng sẽ là duy nhất vì cô không có đam mê với lĩnh vực này.



Jennifer Phạm

Hoa hâu châu Á tại Mỹ – Jennifer Phạm – là một trong những người đẹp có nhiều cơ duyên với phim ảnh. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ được đánh giá cao trong vai trò diễn viên, thay vào đó là những lời chê kém, dở tệ. Vai diễn trong hai phim Những chiếc lá thời gian, Tiếng dương cầm trên biển của Jennifer đều chưa tạo được dấu ấn. Diễn xuất của Hoa hậu cũng không đem tới sự đa dạng về tính cách cho nhận vật. Ngoài khuôn mặt không ăn hình, vợ cũ của nam ca sĩ Quang Dũng còn bị chê thiếu linh hoạt trong biểu cảm của đôi mắt.

Cô từng đặt nhiều tâm huyết, hy vọng cho vai diễn trong bộ phim Xin thề anh nói thật song vẫn không tránh khỏi những lời chê trách vì sự nhạt nhẽo và đơn điệu trong diễn xuất.

Có duyên với nghiệp diễn xuất song Jennifer Phạm chưa từng một lần được đánh giá cao.

Diễm Hương

Nghiệp diễn của Hoa hậu hoàn vũ 2012 - Diễm Hương cũng sớm "chết yểu" khi cô vướng scandal nói dối chưa chồng để tham gia thi Hoa hậu Hoàn vũ thời gian qua. Sau lùm xùm muối mặt, Diễm Hương đã rút lui khỏi dự án phim Mỹ nhân Sài thành dù đã đầu tư nhiều thời gian và công sức. Đơn vị sản xuất bộ phim đành chấp nhận khoản thiệt hại lớn hàng trăm triệu để thay diễn viên chính dù đã đi được hơn nửa chặng đường.