Hoa hậu Hàn Quốc từ 2000 đến nay

Kim Sa Rang, Hoa hậu Hàn Quốc 2000, hiện nay là một diễn viên. Sa Rang từng dính nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ.





Choi Yoon Young sinh năm 1983, tốt nghiệp Đại học British Columbia (Canada) chuyên ngành tâm lý học. Cô là Hoa hậu Hàn Quốc 2003.





Hoa hậu Hàn Quốc 2004 Kim So Young, sinh năm 1980.





Hoa hậu Hàn Quốc 2005 KimJooHee được khen ngợi ở vẻ đẹp dịu hiền.





Hoa hậu Hàn 2007 Lee Ji Seon cũng dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ. Cô sinh năm 1983.





Hoa hậu Hàn Quốc 2009 Kim Joo Ri. Joo Ri được nhận xét là xinh đẹp nhưng nét mặt không mấy tự nhiên.





Lee Seong Hye là Hoa hậu Hàn Quốc 2011. Cô có vẻ đẹp đầy sức sống, nụ cười tươi sáng với má lúm đồng tiền.

Theo Hải Lan (Ngôi sao)



Kim Min Kyung sinh năm 1981, là Hoa hậu Hàn Quốc năm 2001. Min Kyung cũng từng bị dư luận nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ. Min Kyung từng đến Việt Nam năm 2002.Hoa hậu Hàn Quốc 2002 Keum Na Na. Keum Na Na được mệnh danh là Hoa hậu của trí tuệ, của sự nỗ lực vươn lên. Năm 2003, khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ, Na Na cảm thấy kiến thức bản thân chưa đủ, từ đó đặt ra mục tiêu vào đại học Harvard. Trước đó, cô là sinh viên ngành y.Hoa hậu Hàn 2006 Honey Lee. Nhan sắc của Honey Lee được thế giới đánh giá cao, cô giành ngôi Á hậu 3 tại Miss Universe 2007. Tuy nhiên Honey Lee cũng là một trong những Hoa hậu xứ kim chi bị nghi ngờ "dao kéo".Seon Na Ri là biểu tượng nhan sắc Hàn Quốc 2008. Nhưng từ khi đăng quang, cô gái gặp làn sóng chê bai khá lớn. Nhiều người nhận xét nhan sắc Na Ri không xứng với danh hiệu Hoa hậu.Hoa hậu Hàn Quốc 2010 Jung So Ra. Jung So Ra sinh năm 1991, sở hữu gương mặt đẹp với nụ cười rạng rỡ. Cô nói được các ngoại ngữ Anh, Trung, Nhật.Kim Yu Me là chủ nhân danh hiệu Hoa hậu Hàn Quốc 2012. Nhiều người ngây ngất vì vẻ đẹp long lanh của kiều nữ. Tuy nhiên rất nhanh sau khi đăng quang, cô bị lộ ảnh thời trung học. So sánh các bức ảnh, nhiều độc giả cho rằng vẻ long lanh của cô đến từ công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ.