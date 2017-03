Hoa hậu Hoàn vũ 2008: Người đẹp nào sẽ đăng quang?

Công bố danh sách ban giám khảo Sáng qua, (12-7), hãng NBC Universal và bà Paula M. Shugart - Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đã công bố danh sách ban giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008. Thành viên ban giám khảo gồm: Donald Trump Jr. - Phó Chủ tịch điều hành của Trump Organization, con trai nhà tỷ phú Donald Trump; nhà thiết kế thời trang và nhà doanh nghiệp trẻ Roberto Cavalli; Nadine Velazquez, ngôi sao trong bộ phim “Tên tôi là Bá Tước” (My Name Is Earl) thuộc hãng phim NBC; Jennifer Hawkins - người dẫn chương trình truyền hình và là Hoa hậu Hoàn vũ 2004; Louis Licari - chuyên gia phối màu tóc nổi tiếng và là thành viên tổ chức chương trình “Today Show”; và John Nguyễn - Phó Chủ tịch Tập đoàn Hoàn cầu chuyên về lĩnh vực đầu tư và xây dựng. MC của lễ đăng quang là Jerry Springer và Mel B. Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh NBC tại 170 quốc gia. Tại Việt Nam, chương trình lễ đăng quang sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 Đài truyền hình Việt Nam vào lúc 8 giờ ngày 14-7. TTg