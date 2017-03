Hoa hậu Honey Lee công khai người yêu điển trai

Đầu tháng 1, tin đồn Honey Lee hẹn hò diễn viên Yoon Kye Sang rộ lên trong làng giải trí, tuy nhiên cả hai phía nhanh chóng bác bỏ. Bất chấp điều đó, thông tin cặp đôi đi Bali nghỉ cùng nhau không vì thế mà bị dập tắt.

Đôi uyên ương mới của làng giải trí, Honey Lee và Yoon Kye Sang.

Hôm 21/2, tờ SportsSeoul đã chính thức khẳng định tin đồn này khi tung ra loạt ảnh Honey Lee và Yoon Kye Sang hẹn hò. Trước những bức hình trên, quản lý của hai phía đã thừa nhận cặp đôi đã yêu nhau được một thời gian ngắn. Công ty quản lý của Honey Lee, King Kong Entertainment chia sẻ: "Dù chưa bao giờ làm việc cùng nhau nhưng hai người tình cờ gặp gỡ trong một vài hoạt động xã hội. Sau đó, họ dần trở nên thân thiết. Kể từ chuyến du lịch Bali với những người bạn khác, cả hai đã mến nhau rất nhiều. Họ đang ở giai đoạn tìm hiểu nhau, vì thế, rất mong các bạn tôn trọng sự riêng tư của họ". Trong khi đó, quản lý của Yoon Kye Sang cũng xác nhận thông tin này và khẳng định, mối quan hệ của tài tử Greatest love và Hoa hậu đang rất tốt đẹp.

Những hình ảnh cặp đôi hò hẹn được tờ SportsSeoul chia sẻ.

Honey Lee đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2006, sau đó giành Á hậu 2 tại Miss Universe 2007. Là nghệ sĩ ăn chay nổi tiếng xứ kim chi, cô đang là chủ trì của chương trình truyền hình Honey Lee's Vegan Recipe. Trong khi đó, bạn trai cô, tài tử Yoon Kye Sang từng là thành viên của nhóm nhạc G.O.D, đồng thời là gương mặt sáng giá trên màn ảnh. Anh từng tham gia nhiều bộ phim như Who are you, Greatest Love, Com Closer... Năm 2005, anh từng giành giải Nam diễn viên mới xuất sắc tại Baeksang Arts Awards.

Theo Nguyễn Hương (Ngôi sao)