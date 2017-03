Hoa hậu Hong Kong bị đồn có mặt trong "tiệc thác loạn"

Scandal từ Triển lãm cao cấp Hải Thiên thịnh diên ở Tam Á, Hải Nam, Trung Quốc đang là mối quan tâm của dư luận. Trong khi cơ quan chức năng chưa công bố kết quả điều tra về việc có hay không sex tập thể trong sự kiện, truyền thông Hoa ngữ liên tiếp đăng tin về các diễn biến liên quan.

Theo kết quả phỏng vấn của tờ Smweekly với những người có mặt tại Hải Thiên, các hoạt động trong triển lãm vốn được thiết kế sang trọng, lành mạnh. Tuy nhiên, một nhóm người quá hưng phấn đã gây ra các hành động quá trớn. Cũng theo một người tham gia, Hoa hậu Hong Kong 2011 Chu Thần Lệ có mặt trong chương trình "MC Bữa tiệc trắng" - hoạt động được cho là để xảy ra náo loạn.





Hoa hậu Hong Kong 2011 Chu Thần Lệ. Ảnh: Baidu.

Người đẹp Hong Kong chưa phản hồi về tin đồn. Chu Thần Lệ sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng, cô là cái tên được chú ý của đài TVB. Thần Lệ từng đóng các phim Danh viện vọng tộc, Bao la vùng trời 2…

Trong một diễn biến khác, người mẫu Tôn Tĩnh Nhã, người bị nghi kiếm được 600 nghìn nhân dân tệ (hơn 2 tỷ đồng) nhờ “giao dịch” trong 3 ngày ở Tam Á, mới đây đăng Weibo phản hồi tin đồn. Cô gái 23 tuổi viết: “Tôi đi Tam Á du lịch. Hải Thiên thịnh diên không liên quan đến tôi, cũng không có chuyện ba ngày kiếm được 600 nghìn tệ”.

Trước đó, trên các trang thông tin về Tôn Tĩnh Nhã, người mẫu được viết là thuộc công ty nổi tiếng New Silk Road. Đại diện New Silk Road ngày 8/4 trả lời phỏng vấn nói: “Tôn Tĩnh Nhã không phải người của chúng tôi, cô ấy cũng chưa từng hợp tác với chúng tôi. Người này hoàn toàn không có quan hệ gì với New Silk Road".

Trong khi scandal Hải Thiên thịnh diên chưa lắng xuống, một tai tiếng tương tự mới đây xảy ra ở Đài Loan. Theo đó, tại một chương trình âm nhạc, hai người (một nam một nữ, có thể là khán giả) khỏa thân thực hiện các động tác gợi dục. Những bức ảnh lan truyền trên mạng khiến độc giả có cái nhìn xấu về hoạt động âm nhạc trên. Cảnh sát Đài Loan đang điều tra vụ việc.

Theo Hải Lan (VNE)