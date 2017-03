Hoa hậu mắc lỗi không có "cửa" thi quốc tế?

Phải chăng vì cô từng có "phốt" nên không còn "cửa" đi thi quốc tế?



Các đơn vị có bản quyền luôn ưu tiên "gà nhà"

Hơn 10 năm nay, Việt Nam bắt đầu chú trọng đến việc đưa thí sinh đi tham dự các cuộc thi nhan sắc quốc tế lớn như: Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Trái đất, Hoa hậu quốc tế hay nhỏ hơn có: Nữ hoàng du lịch quốc tế, Hoa hậu quý bà thế giới, Nữ hoàng sắc đẹp, Hoa hậu siêu quốc gia, Hoa hậu châu Á...

Tuy nhiên, chất lượng thí sinh được cử đi giảm dần và thực tế đã chứng minh rằng các đại diện Việt Nam được vào vòng trong như Mai Phương, Nguyễn Thị Huyền được nhận xét là nhờ thực lực còn lại phần lớn nhờ lợi thế sân nhà (Việt Nam từng tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2008, Hoa hậu quý bà thế giới 2009, Hoa hậu Trái đất 2010,...) hoặc nhờ bình chọn online.

Nếu như các người đẹp trước đây mỗi khi trắng tay ra về sẽ được mổ xẻ rằng do ngoại ngữ kém, không được đào tạo các kỹ năng ứng xử kỹ càng, bị thua thiệt vì đi muộn nên trễ các phần thi, do gặp sự rắc rối ở khâu xin giấy phép, gặp sự cố mất hành lý.... thì 5 năm trở lại đây những lý do đó đã phần nào được giải quyết.

Vì sao Việt Nam vẫn "thất sủng" ở những cuộc thi nhan sắc thế giới? Vì các người đẹp Việt Nam vẫn còn những khiếm khuyết hay bởi các đơn vị có bản quyền "bảo thủ" trong việc chọn thí sinh đi thi, luôn ưu tiên cho "gà nhà" - những thí sinh đang được họ độc quyền hoặc đoạt giải nào đó ở các cuộc thi do họ phối hợp tổ chức?...

Hoa hậu có "phốt" làm gì có "cửa" đi thi quốc tế?

Dường như những tiêu chí, cách chọn người tham dự của những đơn vị có bản quyền ở nước ta ngày càng lộ rõ những bước "tụt hậu" không chỉ về phong cách, gu thẩm mỹ mà còn không theo kịp xu hướng mới về nhan sắc của những cuộc thi hoa hậu lớn hành tinh.

Thay vì năm nào họ cũng cố tìm người bằng được để cử đi (đôi khi mang tính đối phó) mà không tận dụng triệt để những người đẹp đã có danh hiệu và được cho là rất có khả năng tỏa sáng trên đấu trường sắc đẹp thế giới như Mai Phương Thúy, Ngô Phương Lan, Thùy Dung, Trương Thị May...

Mai Phương Thúy từng lọt vào top 15, 17 người đẹp nhất Hoa hậu Thế giới điều đó không có nghĩa không có quyền hoặc không có cơ hội tham dự các cuộc thi nhan sắc lớn khác. Nhưng tạo cho họ sự tin tưởng để tiếp tục đồng ý so tài trên đấu trường nhan sắc thế giới thêm một lần nữa là một bài toán khó.

Hoa hậu Ngô Phương Lan cũng vậy. Với kiến thức, vốn ngoại ngữ tốt và vẻ đẹp thuần Việt ít ai nói cô không xứng, thậm chí nói cách khác, là hơn rất nhiều cô người mẫu từng được cử đi so tài ở một số cuộc quốc tế. Nhưng người đẹp này cứ khất lượt, khất lượt mãi. Vì sao vậy? Có lẽ chỉ Ngô Phương Lan và đơn vị có bản quyền mới có câu trả lời thấu đáo nhất.

Hoa hậu Thùy Dung rõ ràng ngày càng đẹp, "sự cố" trượt tốt nghiệp của cô giờ đã là quá khứ. Nếu tính theo độ tuổi, tiêu chí phải đoạt danh hiệu cao mới được thi các cuộc quốc tế lớn thì cô có thừa nhưng cô vẫn luôn nằm ngoài các danh sách đề cử đi thi. Phải chăng vì cô từng có "phốt" nên không còn "cửa" đi thi quốc tế?..



Hoàng My, Thúy Vy hi vọng không dẫm lên "vết xe đổ"

Á hậu Hoàng Yến là người được chăm sóc kỹ nhất trong số những đại diện từng dự thi nhan sắc quốc tế. Nếu như gương mặt lạnh, cách phát âm tiếng Anh chưa chuẩn là điểm trừ của Hoàng Yến ở Hoa hậu Hoàn vũ 2010 thì Hoàng My - người được chọn thi cuộc thi cùng tên năm nay được xem là khá hơn.

Tuy nhiên, trên các diễn đàn sắc đẹp các fan người tung hô kẻ ném đá tới tấp về việc chọn Hoàng My đi thi. Đó là áp lực đối với cô. Nhưng Hoàng My có thể lột xác hoặc may mắn hơn đàn chị Hoàng Yến hay không vẫn được xem là một ẩn số, tia hi vọng mong manh cho Việt Nam.

Kiều Khanh khi được chọn đi thi Hoa hậu Thế giới được đơn vị có bản quyền, báo chí dành những lời có cánh như khả năng ngoại ngữ tốt, khuôn mặt thuần Việt - hợp với tiêu chí cuộc thi. Nhưng người đẹp này sống ở Việt Nam quá ít, có sao mang đi thi vậy, cộng với trang phục mang đi thi xấu và rườm rà nên ra về trắng tay cũng không có gì lạ.

Thúy Vy - người được Cục NTBD cấp phép dự thi Hoa hậu Thế giới 2011 vào tháng 11 tới tại Anh nếu vẫn cứ ở trời Tây và chỉ đến khi sắp diễn ra cuộc thi mới về nước để nháo nhào thử đồ (do đơn vị có bản quyền lo giúp) mà không trải qua khóa học đào tạo chuyên nghiệp thì việc cô lại dẫm lên "vết xe đổ" của Kiều Khanh là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Nên chăng Thúy Vy và Elite Việt Nam cần có những khóa đào tạo ít nhất giống như công ty Hoàn vũ làm cho Hoàng My thời gian qua để Thúy Vy thêm tự tin thì biết đâu nhan sắc Việt lại được mùa bội thu, xóa đi những hồ nghi rằng Việt Nam đừng mơ có người đẹp lọt vào thứ hạng cao của các cuộc thi nhan sắc thế giới.

