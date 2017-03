Hoa hậu Myanmar: 'Tôi bị ép biểu diễn kích dục'

Bị ban tổ chức Miss Asia Pacific World truất ngôi hồi tháng 8 vừa rồi với lý do "thiếu nhân cách, lòng trung thành và sự tận tâm", Hoa hậu Myanmar vẫn chưa hết bức xúc. Sau khi tố đơn vị tổ chức Hàn Quốc gian dối và ép buộc cô phải bơm ngực, sửa mặt, May Myat Noe mới đây cho biết cô thậm chí đã bị ép thực hiện biểu diễn kích dục để mua vui cho những vị khách đặc biệt. Tiết lộ này của May Myat Noe khiến không ít người bất ngờ.