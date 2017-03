Hoa hậu Ngọc Diễm trở thành đại sứ Tour Guide Contest 2009

Hoa hậu Du lịch 2008 Phan Thị Ngọc Diễm là người đẹp đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2008 tại Malaysia. Tuy không lọt vào Top 15 người đẹp nhất nhưng Ngọc Diễm cũng đã giành được danh hiệu á hậu 1 phần thi Hoa hậu mặc trang phục dân tộc đẹp nhất (Best in National Costume) và á hậu 2 phần thi Hoa hậu Tài năng (Best in Talent).

Trở thành Đại sứ Tour Guide Contest 2009 * Trở về từ cuộc thi Hoa hậu du lịch quốc tế 2008, cuộc sống của chị có vẻ bận rộn hơn? Đúng là sau khi trở về, Diễm có rất nhiều việc phải hoàn thành. Bên cạnh việc tập trung cho năm học cuối đại học, nghiên cứu chuyên sâu về Marketing - lĩnh vực Diễm sẽ theo đuổi sau khi tốt nghiệp thì Diễm còn đảm nhiệm vai trò làm Đại sứ cho cuộc thi Tour Guide Contest 2009. Ngoài ra Diễm đang háo hức để chuẩn bị và chào đón “dự án kinh doanh” đầu tay của mình… * Bận rộn như vậy, chị bố trí và sắp xếp như thế nào để đảm nhiệm vai trò của một đương kim Hoa hậu du lịch Việt Nam? Diễm có quan niệm như thế này: “Hãy cố gắng khi mình còn có thể”. Nếu như ngày trước là một cô sinh viên chỉ biết “học, học nữa, học mãi”, thì bây giờ, khi quỹ thời gian không còn nhiều như trước, Diễm càng phải cố gắng để vừa đảm bảo việc học vừa thực hiện tốt vai trò của mình. Diễm dành thời gian để tự học ở nhà, phần nhiều là vào buổi tối. Tất nhiên, cũng có những lúc Diễm khá căng thẳng nhưng với quan niệm “Nhìn cuộc sống ở phía trước”, Diễm thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều. Với vai trò là Hoa hậu du lịch Việt Nam 2008, Diễm được mời làm đại sứ cho cuộc thi Tour Guide Contest 2009. Đây là cuộc thi về du lịch bằng tiếng Anh do Đại học Ngoại thương (cũng là nơi Diễm đang theo học) lần đầu tiên được tổ chức cho sinh viên trong toàn thành. Trong vai trò đại sứ, Diễm sẽ là người phát ngôn và là hình ảnh cho cuộc thi. Bên cạnh đó, đứng dưới góc độ các thí sinh, Diễm là người bạn đồng hành cùng các bạn từ buổi đầu phát động cho đến đêm chung kết. Diễm hi vọng cuộc thi này sẽ là sân chơi bổ ích để các bạn trau dồi kiến thức về du lịch, về văn hóa xã hội Việt Nam, sẽ phát huy những kĩ năng mềm của sinh viên thời đại mới. Đây cũng là cơ hội để các bạn sinh viên có thể ý thức vai trò của mỗi cá nhân trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam đối với bạn bè quốc tế - một Việt Nam thân thiện. Trân trọng những cơ hội do danh hiệu hoa hậu mang lại * Bộ phim "Tham vọng" với sự góp mặt của chị sẽ được lên sóng trong thời gian tới, lần đầu tiên khán giả sẽ biết đến tài diễn xuất của hoa hậu Ngọc Diễm, cảm giác của chị như thế nào? Diễm đang rất nóng lòng để xem khả năng diễn xuất của mình như thế nào. Tất nhiên vừa hồi hộp, vừa lo lắng và cũng vui vui khi sắp được thấy mình trên truyền hình với vai trò một diễn viên. Hi vọng mọi người sẽ đón nhận (Cười). * Chị có thể kể rõ hơn về vai diễn của mình? Trong "Tham vọng", Diễm vào vai Uyên - một cô gái xinh đẹp, tốt bụng, có cá tính, dám yêu, dám tỏ tình trước. Uyên là con gái một gia đình khá giả, tình cờ gặp và yêu Khoa (diễn viên Hòa Hiệp) mặc dù Khoa vẫn còn yêu Hà (diễn viên Ngân Khánh). Cuộc tình tay ba đó kết thúc như thế nào thì Diễm mời quý khán giả xem phim sẽ rõ. Cho Diễm được tiết lộ đến đây thôi nhé. * Vậy chị có thể kể những kỷ niệm đặc biệt khi tham gia bộ phim? Vì lần đầu đóng phim, nên Diễm có rất nhiều kỉ niệm và cảm xúc. Diễm bỡ ngỡ từ hiệu lệnh “chuẩn bị - máy sẵn sàng – quay - diễn” của đạo diễn Xuân Cường; bỡ ngỡ từ cách chọn góc đứng sao cho đẹp, ngắt câu thoại sao cho hay… Kỉ niệm đặc biệt nhất có lẽ là nụ hôn vào lúc 12h trưa với diễn viên Hòa Hiệp. Trời thì nóng như đổ lửa, cả đoàn đều mong quay thật nhanh cảnh này để còn tiếp tục những phân đoạn khác. Diễm thì “mắc cỡ” đến đỏ mặt vì đây là lần đầu tiên hôn “người dưng” mà lại có nhiều người mục kích như thế. Nhưng Hòa Hiệp tâm lý lắm, vừa dịu dàng, vừa ân cần, mà có lẽ do “nhiều kinh nghiệm” nên đã giúp Diễm cảm nhận vai diễn và hoàn thành phân đoạn đầy “khó khăn “này. * Có ý kiến cho rằng, chị được mời tham gia bộ phim chỉ vì là một hoa hậu? Diễm không phủ nhận trước khi đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008, mọi người chỉ biết Diễm với danh hiệu Hoa khôi ĐH Ngoại Thương TP HCM. Mà danh hiệu này có lẽ cũng chỉ được các bạn sinh viên biết đến mà thôi. Như vậy thì khó có thể để các đạo diễn biết tới để mời casting, huống chi là mời đích danh để đóng một vai trong bộ phim. Diễm trân trọng danh hiệu mình có được và trân trọng những cơ hội do danh hiệu này mang lại. * Diễm sẽ tiếp tục "lấn sân" trong các lĩnh vực nghệ thuật khác chứ? Diễm vẫn đang hoàn thiện các kĩ năng để trở thành một MC chuyên nghiệp. Còn tham gia điện ảnh, ca hát thì trong tương lai gần, chắc Diễm tạm dừng lại. Diễm đang cần thời gian để "chạy nước rút" cho năm học cuối và hoàn tất những khóa học về Marketing để chuẩn bị trở thành nhân viên của một công ty nước ngoài. Theo Thành Trung (TT&VH Online)