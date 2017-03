Hoa hậu Ngọc Duyên từng xin cha đi bán vé số

Pháp Luật TP.HCM đã trò chuyện với cô gái 23 tuổi đến từ Vũng Tàu Nguyễn Thị Ngọc Duyên, người vừa vượt qua đại diện nhan sắc của 41 quốc gia để đăng quang cuộc thi Nữ hoàng Sắc đẹp toàn cầu - Miss Golbal Beauty Queen 2016 tối 24-10 tại Seoul, Hàn Quốc.

Quyết tâm xin phép rồi mới đi thi

. Phóng viên: Sau đăng quang, dự định của Ngọc Duyên là gì khi đã theo học khóa diễn viên Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM?

+ Hoa hậu Ngọc Duyên: Với danh hiệu hiện tại chắc chắn Duyên sẽ phải hoạt động tích cực chứ không đứng yên tại chỗ. Công tác từ thiện là điều tất nhiên Duyên phải làm nhưng sẽ không ồn ào vì Duyên làm bằng cả tấm lòng của mình chứ không phải để phô trương hay khoe với mọi người. Điện ảnh là đam mê nên Duyên mong sẽ có nhiều cơ hội hơn để đóng góp ở khía cạnh này.

. Có dư luận những người đẹp như Ngọc Duyên khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế không có lịch sử lâu năm (như Hoa hậu Thế giới hay Hoa hậu Hoàn vũ), thường được đại gia bỏ tiền chống lưng và mua giải?

+ Cho đến thời điểm hiện tại, sau khi Duyên đăng quang thì dư luận vẫn đang rất ủng hộ Duyên. Không có ý kiến trái chiều hay tin đồn thất thiệt. Chúng ta không thể so sánh cuộc thi này với cuộc thi khác được, vì tiêu chí ở mỗi cuộc thi là khác nhau. Đây là cuộc thi hoàn toàn nghiêm túc nên Duyên trân trọng những gì mình đạt được.

. Ngọc Duyên nghĩ gì về việc có nhiều người đẹp thường tham gia thi “chui” một số cuộc thi sắc đẹp quốc tế, có giải thưởng nhưng lại không được công nhận trong nước?

+ Theo Duyên thì trước khi làm gì cũng phải tôn trọng luật pháp trước đã. Nếu đã có quyết tâm đi thi hãy cố gắng xin giấy phép, vì nếu đi thi không có phép chắc chắn về nước sẽ không được công nhận. Lúc đó thật sự phí công sức đi thi lắm, vì mỗi lần đi thi là rất gian nan.





Ngọc Duyên đăng quang cuộc thi Nữ hoàng Sắc đẹp toàn cầu. Ảnh: Tư liệu

Ước mơ hoa hậu từ năm 14 tuổi

. Ngọc Duyên có thể chia sẻ với bạn đọc về tuổi thơ của mình?

+ Duyên là chị cả trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tuổi thơ của Duyên khá thiếu thốn. Gia đình Duyên có bốn chị em, ba nuôi mấy chị em ăn học và trưởng thành rất cực khổ, có thời gian phải đi bán vé số. Mẹ Duyên thì ở nhà chăm sóc các con. Ba mẹ vất vả nhưng không để mấy chị em làm gì cả. Có khi thấy nhà khổ quá Duyên cũng xin ba đi bán vé số phụ nhưng ba không cho.

Hồi nhỏ Duyên chỉ đi học thôi. Khi lên Sài Gòn học Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh, Duyên tự thân vận động vì không có người thân nào bên cạnh. Ba mẹ gửi lên vài trăm ngàn một tháng. Khoảng thời gian đó Duyên khá vất vả nhưng vì đam mê nên cũng đã vượt qua được mấy năm học. Bây giờ thì nhà Duyên không còn vất vả vì con cái lớn hết, có thể tự lo và phụ ba mẹ chút đỉnh.

. Ước mơ trở thành hoa hậu xuất hiện trong Duyên từ lúc nào?

+ 14 tuổi Duyên đã ước mơ như vậy rồi. Duyên có ước mơ này từ nhỏ và ấp ủ thực hiện nó mỗi ngày.

Duyên nghĩ điều quan trọng là lúc nào Duyên cũng tự đối thoại với bản thân, mình đang muốn gì và phải làm gì, bản thân làm điều này đúng hay sai và trong tâm lúc nào cũng có một động lực phấn đấu và nỗ lực mạnh mẽ.

. Điều gì ở bản thân đã giúp bạn đăng quang ở cuộc thi Nữ hoàng Sắc đẹp toàn cầu 2016?

+ Xem đây là một gia đình chứ không phải là cuộc thi, Duyên hòa mình vào đó. Có lẽ ban tổ chức nhìn thấy ở Duyên một người hiền lành và nhân ái nhưng không thể phủ nhận Duyên quá may mắn. Làm điều gì cũng cần có yếu tố may mắn nên Duyên cảm thấy hạnh phúc khi may mắn mỉm cười với mình.

. Cám ơn Ngọc Duyên.