Hoa hậu Ngọc Hân: Cái gì cũng cần sự đánh đổi

Đó cũng có thể là giờ đây Ngọc Hân sẽ không còn có thể thoải mái la cà trà đá vỉa hè, vô tư tán chuyện cùng bạn bè nữa... Nhưng đó là những điều mà tân Hoa hậu đã chuẩn bị tâm lý để chấp nhận.

Tôi đánh giá cao Hoa hậu Diễm Hương



- Sau niềm vui đăng quang, có lúc nào chị thoáng nghĩ, vương miện có thể trở thành mối đe dọa với cuộc sống bình yên của chị không?



- Tôi nghĩ cái gì cũng có sự đánh đổi. Khi nhan sắc đã trở thành Hoa hậu, là tôi phải đối diện với sự phán xét của dư luận. Những lời khen có thể khiến mình ngủ quên trên chiến thắng, còn những ý kiến trái chiều giúp mình nhận ra những thiếu sót của bản thân và ngày càng hoàn thiện hơn. Các cuộc thi Hoa hậu không phải là những chuyến rong chơi. Do đó, khi đã tham gia, ai cũng mơ mình sẽ trở thành người đoạt vương miện và đều sẵn sàng tư thế là người của công chúng.

Phải nói một điều thế này, những người của công chúng thì phải sống theo nguyện vọng của công chúng. Hoa hậu là người của công chúng nên những nguyện vọng cá nhân phải hạ xuống dù đó là điều rất khó khăn. Tôi cho rằng không chỉ với Hoa hậu mà tất cả những người nổi tiếng, người của công chúng thì trước hết họ sống vì mong muốn của công chúng đã, sau đó mới sống với bản thân.



Hoa hậu Ngọc Hân. - Hiện nay, trên một số báo và các diễn đàn, người ta đặt HHTGNV Lưu Thị Diễm Hương và HHVN Đặng Thị Ngọc Hân lên bàn cân nhan sắc. Và hình như, công chúng có vẻ không ủng hộ Ngọc Hân...



- Tôi đánh giá cao khuôn mặt xinh xắn ưa nhìn cùng vóc dáng chuẩn của HHTGNV Diễm Hương. Câu trả lời ứng xử về truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam thông qua ý nghĩa của biểu tượng Văn miếu Quốc Tử Giám cũng rất thuyết phục.



Còn về phần mình, có thể nói, ở cuộc thi sắc đẹp vừa qua tôi hài lòng với chính mình. Từ phần thi áo dài, đầm dạ hội, bikini, đến phần thi tài năng, ứng xử, tôi đều đã cố gắng hết sức nên không có gì phải nuối tiếc.

Khép lại hai cuộc thi hoa hậu trong một năm, thời điểm diễn ra lại sát nhau, nên dù muốn hay không, việc so sánh vẻ đẹp của hai tân Hoa hậu là điều chắc chắn xảy ra. Dư luận đó cũng chính là những áp lực nặng nề mà một Hoa hậu phải đối đầu bên cạnh những trọng trách rất khó khăn khác.



Tôi nghĩ mình không cần phải nói nhiều về việc tôi giành vương miện có xứng đáng hay không hay ai đó "nhỉnh" hơn tôi. Có lẽ tôi sẽ chứng minh bằng hành động của mình trong thời gian sắp tới. Tôi hi vọng mọi người không có cái nhìn quá khắt khe và hãy bao dung hơn. Hãy cho tôi có thời gian để minh chứng rằng đánh giá và sự tin tưởng của BGK và BTC là đúng.

- Tân Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 Diễm Hương đã vấp phải rất nhiều câu hỏi nghi ngờ về trình độ học vấn và kết quả học tập khi bảng điểm sau 2 năm học của cô được tung tràn lan lên mạng. Vụ việc này có là cơ hội để Ngọc Hân tự tin bứt phá?

- Tôi không có tính ganh đua, lại càng không toan tính thiệt hơn hay thấy người khác gặp sự cố là "thừa thắng xông lên". Về chuyện của Diễm Hương, tôi cho rằng đó chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ giữa cô và người phỏng vấn cô trước kia. Tôi tin Diễm Hương không có ý phủ nhận rằng mình đang theo học hệ Cao đẳng của trường Đại học Hoa Sen, có lẽ cô chỉ nói tên trường mình đang theo học là Đại học Hoa Sen.

Về bảng điểm tổng kết 1,52 gây xôn xao dư luận, Diễm Hương cũng giải thích là vì lý do sức khỏe, cô không thể theo toàn bộ các môn học nên có khá nhiều môn đã phải bỏ thi hoặc đạt điểm không cao. Cô nói sau khi đăng quang sẽ cố gắng tập trung thời gian cho học tập, tiếp tục học tốt và thi lại những môn mình chưa hoàn tất, để có kết quả cao hơn. Và tôi tin vào lời hứa của cô trước công chúng.



- Trong các cuộc thi Hoa hậu trên thế giới, không hiếm người đẹp sau khi đăng quang đã bị truất vương miện, vì lý do này khác, họ không còn xứng đáng đại diện cho nhan sắc của một quốc gia. Vậy chị đang và sẽ xây dựng một hình ảnh Hoa hậu Ngọc Hân như thế nào để tránh những điều đáng tiếc như thế?



- Thú thực ban đầu tôi cũng rất lo ngại khi cuộc đời tôi bước sang một trang mới. Tôi cảm thấy gánh nặng vô hình đè lên vai vì danh hiệu Hoa hậu sẽ đi theo mình suốt cả cuộc đời chứ không phải chỉ hai năm đương nhiệm. Thế nhưng những ngày vừa qua, tôi đã trấn tĩnh và thấy rằng, Hoa hậu không chỉ là một phiên bản mới hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn mà còn là một cô gái bình thường với những thói quen, tính cách vốn có. Bằng chính sức lực của bản thân, tôi sẽ mỗi ngày một cố gắng, trau dồi và hoàn thiện chính mình. Hoa hậu Mai Phương, Nguyễn Thị Huyền đến Mai Phương Thúy,... tuy tuổi đời còn trẻ nhưng đã làm tốt vai trò là đại diện của Việt Nam quảng bá cho hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Và vị trí của họ trong các cuộc thi đó đã chứng minh tầm hiểu biết và bản lĩnh của họ. Nếu như được đặt trọng trách là người đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới, tôi sẽ cố gắng hết sức mình cũng giống như tôi đã tham gia cuộc thi HHVN 2010, tự tin đi ra thế giới, giới thiệu cho họ biết vẻ đẹp của người con gái Việt Nam.

Tôi không ngốc, tại sao phải tỏ ra ngờ nghệch?



- Phần ứng xử vẫn luôn là mối quan tâm của công chúng. Và thực tế, công chúng thường thất vọng về kiến thức và phông văn hóa của các người đẹp. Ngọc Hân nói gì về phần thi ứng xử trong đêm chung kết vừa qua của chị?



- Tôi hài lòng với phần thi ứng xử của mình. Có nhiều người cho rằng kiến thức của tôi nông. Tôi không phủ định hoàn toàn, nhưng tôi muốn nói rằng tôi là một cô gái trẻ mới bước vào đời, tất nhiên phông văn hóa không thể nào mênh mông như một nhà trí thức uyên thâm. Đó đơn giản là những suy nghĩ của tôi - một cô gái trẻ tuổi nghĩ về sứ mệnh của Hoa hậu. Còn với những trải nghiệm của tôi sau này, tôi sẽ tìm ra thêm những sứ mệnh khác, những nhiệm vụ khác, tôi sẽ hiểu ra được sứ mệnh không chỉ là những câu trả lời trên sân khấu. Tôi nghĩ tôi trả lời không hề vấp váp vì tôi đã có thời gian đọc câu hỏi, suy nghĩ và phân tích. Lúc BGK hỏi tôi đã sẵn sàng trả lời chưa, tôi có ngập ngừng một chút chứ không hoàn toàn trơn tru như mọi người tưởng tượng. Những khán giả trực tiếp có mặt tại đêm chung kết sẽ dễ dàng nhận thấy điều đó. Đứng trước rất nhiều những ánh mắt đang chờ đợi xem tiếp theo mình sẽ nói gì, có gây cười cho họ không, tôi cảm thấy thực sự rất run. Có câu "nói dài nói dai thành ra nói dại" nên tôi chỉ trả lời thẳng vào vấn đề một cách ngắn gọn súc tích nhất trong khả năng.





- Có vẻ như sự khéo léo trong ứng xử của Ngọc Hân ngoài đời đôi khi bị cho là giả tạo. Chị nói sao về điều này?





- Nếu khéo léo đi cùng với chân thật thì đó là sự khéo léo cần thiết. Chẳng lẽ tôi phải tỏ ra khờ khạo ngu ngơ một chút thì mọi người mới hài lòng? Hay lúc đó họ lại nói rằng "sao trí tuệ cô ta tầm thường thế, sao cô ta lại ngờ nghệch đến vậy, suy ra cô ta không xứng đáng làm Hoa hậu". Tại sao tôi phải tỏ ra ngốc nghếch trong khi bản thân tôi không ngốc? Thực sự những gì tôi thể hiện là phông kiến thức, là văn hóa ứng xử của tôi. Tôi chưa thấy ai nói mình giả tạo cả.



- Ngọc Hân phản ứng ra sao nếu một người bạn của chị nói rằngNgọc Hân sau khi trở thành Hoa hậu bỗng dưng xa cách bạn bè?



- Tôi nghĩ cái gì cũng có sự đánh đổi, mình không thể quá tham lam, vừa muốn cái này, lại vừa toan tính chiếm hữu cái kia. Trước đây, tôi có thể la cà trà đá vỉa hè, vô tư ngồi tán chuyện với bạn bè... thì bây giờ vẫn những thói quen như thế, nhưng tôi nghĩ mình phải tiết chế hơn và thay vì quán xá vỉa hè sẽ là một không gian khác. Thời gian dành cho bạn bè có lẽ cũng không được nhiều như trước nữa, nhưng không vì thế mà mình có khoảng cách với họ. Tôi tin những người bạn ấy sẽ hiểu cương vị của tôi, sẽ nhìn tôi qua cách tôi đối đãi, chơi với họ chứ không phải chỉ vì chuyện trước kia hay ngồi quán vỉa hè cùng nhau.



- Sắc đẹp mang lại nhiều may mắn nhưng không ít phiền toái. Đối với Ngọc Hân thì sao?



- Sắc đẹp giúp mình tự tin hơn trong công việc, khiến mọi người chú ý và yêu quý mình hơn. Còn sự phiền toái ư? Tôi chưa gặp phải những điều phiền toái. Có thể cách sống của tôi giúp tôi hạn chế được những chuyện này.



- Người ta thường nói "Cái nết đánh chết cái đẹp" nhưng giới đàn ông bây giờ lại thường nghĩ "Cái đẹp có tội gì mà cái nết phải đánh chết". Ngọc Hân nghĩ gì về điều này?



- Ngày xưa thì các cụ nói thế là để khuyên người phụ nữ biết giữ gìn cả hai yếu tố sắc đẹp và đức hạnh, chứ không đề cao hay bác bỏ bất cứ cái gì. Tôi thấy sắc đẹp đúng là không có tội, mỗi cô gái đẹp nếu có cả đức tính tốt nữa thì thật tuyệt vời. Người ta cũng nói "đẹp người đẹp nết" mà.



- Nhiều người đánh giá từ thiện là cách để các người đẹp đánh bóng tên tuổi. Bản thân chị nghĩ sao?



- Đây cũng chỉ là một quan điểm thôi. Tôi không tranh luận về việc này vì đúng hay sai đều có tính tương đối. Theo tôi, hoạt động từ thiện là những việc làm xuất phát từ mong muốn, từ cái tâm của bản thân. Tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều người trong cuộc sống, vậy nên, tôi sẽ và luôn cố gắng giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong xã hội.



- Giữa gia đình và sự nổi tiếng, nếu phải lựa chọn chị sẽ nghiêng về cái nào?



- Tôi nghĩ nổi tiếng chính là hình ảnh của mình được lưu trong tâm trí mọi người kể cả khi mình không còn tồn tại, và điều đó chỉ có được nhờ chính những hành động, việc làm của mình trong cuộc sống. Chúng ta không nên nhầm tưởng sự nổi tiếng với quen mặt. Dù bạn có nổi tiếng hay không thì bạn vẫn có một gia đình, nơi vun đắp cho bạn những điều tốt đẹp nhất. Đó là hậu phương vững chắc, là nơi dù bạn có gặp biết bao khó khăn trở ngại thì bạn vẫn có thể quay về để được chia sẻ.



- Xin cảm ơn Ngọc Hân!





