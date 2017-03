Hoa hậu Ngọc Hân làm Đại sứ của The Green Days

Dự án "Chuỗi Ngày Xanh - The Green Days” nhằm mục đích khuyến khích người dân có hành vi thân thiện với môi trường, lấy chủ đề “Cho ngàn năm xanh mãi” hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

“Chuỗi Ngày Xanh” là sự nối tiếp của chiến dịch "Ngày Giao thông xanh" do Trung tâm Hành động vì đô thị thực hiện tại Hà nội từ năm 2008 và chiến dịch "Ngày không túi ni lông" do Trung tâm Hỗ trợ Ứng phó Biến đổi khí hậu thực hiện tại Hội An năm 2009.

Theo dự kiến, chương trình thu hút khoảng 1000 học sinh và sinh viên các trường tại Hà Nội tham gia vào các hoạt động của sự kiện, đồng thời, vận động 10.000 hộ gia đình đi bộ vì môi trường. Khoảng 200 cửa hàng kinh doanh, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, công ty, tổ chức phi chính phủ cam kết sử dụng phương tiện giao thông xanh và túi sinh thái thay túi ni lông.

Trở thành Đại sứ thiện chí của dự án, Hoa hậu Ngọc Hân bày tỏ: “Là công dân Việt Nam, tôi luôn ao ước góp công sức nhỏ bé vào việc bảo vệ và thay đổi lối sống không thân thiện với môi trường của một bộ phận người dân Việt Nam, trước hết là ở Hà Nội. Vương miện hoa hậu Việt Nam giúp tôi có nhiều cơ hội lớn trong việc thực hiện khát vọng đó. Bằng hành động thiết thực của mình, tôi hy vọng mọi người dân cùng chung tay xây dựng một Việt Nam xanh sạch đẹp, cả trong hiện tại lẫn tương lai".



"Là công dân Việt Nam, tôi luôn ao ước góp công sức nhỏ bé vào việc bảo vệ môi trường và thay đổi lối sống không thân thiện với môi trường của một bộ phận người dân". Ảnh: Trịnh Mão

Theo thông tin từ BTC, năm 2010, dự án "Chuỗi Ngày Xanh" tập trung vào chủ đề thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông và các phương tiện phát thải khí CO2 tại Hà Nội. Bốn đơn vị phối hợp thực hiện dự án là Công ty TNHH Truyền thông và Sáng tạo Xanh (Greennocom), Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn), Báo Khoa học & Đời sống và Tổ chức Health Bridge Canada.

Đây là lần đầu tiên sáng kiến “Chuỗi Ngày Xanh - The Green Days” nhận được sự phối hợp thực hiện của nhiều tổ chức, nhằm xây dựng một chuỗi hoạt động truyền thông khuyến khích người dân thay đổi hành vi - thân thiện hơn với môi trường. Trong các năm tiếp theo, ban tổ chức tiếp tục kêu gọi và mời các tổ chức phi chính phủ tham gia sự kiện, nhằm mở rộng các hoạt động cũng như tổ chức tại nhiều thành phố ở Việt Nam hơn nữa.

Theo Văn Trinh (VTC News)