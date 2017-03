Hoa hậu sexy nhất xứ Hàn khoe nụ cười tươi tắn ở Hội An

Honey Lee mới đây chia sẻ trên trang cá nhân hai video ghi lại cảnh cô du ngoạn Hội An. Người đẹp đội nón lá, ngồi xích lô, khoe nụ cười rạng rỡ. Bên cạnh đó, Hoa hậu Hàn Quốc 2006 cũng chia sẻ một số hình ảnh khi làm việc, chụp ảnh cảnh đêm Hội An với đèn lồng đầy sắc màu.

Honey Lee khoe ảnh đội nón lá.

Chuyến thăm Hội An của Honey Lee nhằm mục đích chụp ảnh cho tạp chí thời trang. Đây không phải lần đầu cô tới Việt Nam. Năm 2007, mỹ nhân Hàn tới Hà Nội giao lưu vàbiểu diễntrong chương trình "Hàn Quốc năng động" - một trong những sự kiện kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ giữa hai nước Việt - Hàn.

Honey Lee nổi tiếng từ khi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2006. Năm 2007, người đẹp được biết đến nhiều hơn nhờ giành đượcthành tíchÁ hậu 3 Hoa hậu Hoàn vũ 2007. Mới đây, cô đứng đầu danh sách "11 mỹ nhânsexy nhấtHàn Quốc mọi thời", theo kết quả bình chọn của tạp chíPlayboy.

Hoa hậu Hàn Quốc Honey Lee.

Những năm gần đây, rất nhiều ngôi sao Hàn Quốc được tạp chí thời trang mời tới Việt Nam thực hiện bộ ảnh. Trong đó có các ngôi sao nổi tiếng như Won Bin, So Ji Sub, Shin Min Ah, Kim Sa Rang... Địa điểm thường được chọn là biển Đà Nẵng hay Hội An, biển Nha Trang...

Theo Hải Lan (Vnexpress)