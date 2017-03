Hoa hậu Thế giới bất ngờ đến Việt Nam làm giám khảo

Tôi nghĩ điều này có rất nhiều vấn đề, chủ yếu là do tâm lý của các em. Chúng ta đã xác định từ đầu đây là đêm thi không loại nhưng những những yếu kém bộc lộ trong suốt quá trình thi cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Và rõ ràng, tôi nghĩ với top này thì các em cũng gần như định hình rồi nên mình cũng muốn cho các em một cơ hội cuối cùng để nhìn lại hết, và ngay cả giám khảo cũng vậy. Vì theo format ban đầu mình đã xác định là không loại thì thí sinh sẽ không bị loại thôi.

Tôi nghĩ cũng có nhiều thứ gây ra ảnh hưởng tâm lý đến các thí sinh, nhất là vòng thi quan trọng luôn đòi hỏi ở các thí sinh cảm xúc, sự chân thật và mạch lạc. Ở những vòng thi đòi hỏi cả hai yếu tố đó thì gần như các thí sinh chưa trải qua. Đây là vòng mà các em trải qua các yếu tố đó.

Ngay cả khi chạy chương trình, tôi cũng thấy các nhược điểm nhưng tôi muốn các thí sinh lên sân khấu làm tất cả những gì các bạn nghĩ, tự thân vận động. Tôi cũng không muốn tham gia để các em thấy được rõ phản hồi của giám khảo, khán giả. Phim hay các kịch bản do các thí sinh tự soạn, nếu mình cứ chỉn chu, sau này khi phải tự làm những việc đó thì các bạn sẽ mắc phải những khuyết điểm.

- Tuần này, với mục tiêu là hướng các thí sinh đến các hoạt động cộng đồng thì BTC không loại thí sinh. Vậy thì chủ đề tuần sau là gì và BTC có ý định loại thí sinh hay không?

Thông tin này phải bảo mật vì đó là quy định của chương trình. Chủ đề vòng thi kế tiếp là Con đường trở thành nữ hoàng, tuần tổng kết lại tất cả các quá trình của các em học và các huấn luyện viên sẽ đánh giá từng em qua mỗi quá trình phát triển, chỉ rõ ra những khiếm khuyết của từng em.

- Trong các đêm chung kết các cuộc thi hoa hậu, 12 thí sinh là rất ít cho kịch bản của đêm chung kết thì đây có phải là một trong các lý do BTC không loại các thí sinh hay không?

Tôi nghĩ đó cũng là ý đúng. Ngay cả trong đêm chung kết thì chúng tôi cũng sẽ mời lại 18 thí sinh bởi vì chúng tôi cũng sẽ có những giải thưởng phụ dành cho tất cả các thí sinh. Ở những cuộc thi nước ngoài, các thí sinh khá đông và chỉ có một đêm công bố kết quả là hết. Còn Hoa khôi Áo dài này giống một show học viện hơn nên điều chúng tôi muốn đề cao là kiến thức học được sau cuộc thi, có những thí sinh trong top 12 người có thể không nằm trong top cao, không bị loại nhưng các bạn vẫn được trang bị những kiến thức cần thiết.

- Trong liveshow 9, BTC đưa ra tỷ lệ bình chọn khán giả cho thí sinh và Thanh Tuyền đã tỏ ra rất xúc động. Tại sao BTC không công bố từ trước, vì có thể nó là nhân tố khích lệ các thí sinh chưa lọt vào top 3 xuất sắc nhất?

Theo luật, kết quả của các cuộc thi hoa hậu do giám khảo quyết định chứ không do khán giả bình chọn. Chúng tôi cũng có một giải thưởng phụ phụ thuộc vào quyền bình chọn của khán giả, còn giải chính thì do giám khảo toàn quyền quyết định. Tôi nghĩ điều này cũng đúng bởi vì nếu được bình chọn, khán giả sẽ bình chọn dựa trên cảm xúc cá nhân. Điều này lại không phù hợp với những tiêu chí để chương trình chọn ra người chiến thắng cuối cùng.

Hoa hậu Thế giới 2011 - Ivan Sarcos

- Theo một số nguồn tin, Hoa hậu Thế giới 2011 Ivian Sarcos và Hoa hậu Thế giới 2013 Megan Young sẽ đến Việt Nam tham dự đêm chung kết Hoa khôi Áo dài. Anh có thể xác nhận thông tin này không?

Tôi chưa xác nhận được Hoa hậu Thế giới 2013 Megan Young (Philippines) sẽ tới, nhưng Hoa hậu Venezuela Ivian Sarcos chắc chắn sẽ đến Việt Nam. Chúng tôi cũng đã mời Nguyễn Thị Loan và một số đại diện Việt Nam từng dự thi Miss World đến chia sẻ kinh nghiệm trong các tập hằng ngày.

- Lý do Ban tổ chức mời hai hoa hậu nói trên tham dự đêm chung kết?

Trong chương trình, đa phần các huấn luyện viên là những người đã và đang giảng dạy ở Philippines. Philippines là một đất nước có ngành đào tạo hoa hậu, hơn nữa xã hội của họ khá gần gũi với Việt Nam, cho nên các huấn luyện viên của chương trình sẽ đến từ Philippines. Venezuela cũng là một đất nước có nhiều lò đào tạo hoa hậu nổi tiếng, phát triển và thắng được nhiều giải quốc tế hơn Philippines nên Ban tổ chức muốn mời hoa hậu đến từ Venezuela qua để chia sẻ những kinh nghiệm của mình cho các thí sinh.

Hoa hậu Venezuela Ivian Sarcos sẽ tới trước 1,2 ngày để chia sẻ cùng các thí sinh và sẽ chấm đêm chung kết.

- Đây là lần thứ 2 anh tham gia một show truyền hình chạy liên tiếp hằng ngày, anh có gặp những trở ngại, khó khăn ở vai trò đạo diễn hay không?

Có rất nhiều điều khó khăn về sản xuất đó là áp lực của công việc, đội ngũ biên tập, nội dung chiếu hằng ngày. Với show Người giấu mặt thì dễ hơn, vì có nhiều câu chuyện kịch tính, xung đột nên mình dễ đẩy vào những kịch tính bằng cách đặt ra những thử thách, chi tiết gì đó mang tính nhân văn hơn.

Trong cuộc thi này, chúng tôi không định hướng, cổ động các bạn thể hiện trong những tình huống kịch tính. Người giấu mặt tạo cho người chơi cảm giác họ không thấy camera, họ không biết camera giấu chỗ nào. Nhưng với một hoa hậu thì mình phải truyền tải cho họ một thông điệp là bạn phải chú ý, nếu bạn trở thành hoa hậu bạn sẽ bị quan sát 24/24 ở tất cả các góc độ. Tôi cũng có nghe thông tin sẽ có mùa 2 của chương trình.

- Trong 12 thí sinh, ai là người anh kỳ vọng nhiều nhất?

Có những thí sinh tương đối tốt như Lan Khuê, Thúy Vân. Lệ Quyên cũng là một thí sinh tốt nhưng do các sự cố về âm thanh tạo áp lực làm lúng túng trong phần thuyết trình hôm nay.

- Sự ràng buộc của BTC đối với 3 danh hiệu cao nhất sẽ trao cho những thí sinh như thế nào? Ví dụ như về hình ảnh, về sự đào tạo của BTC dành cho các thí sinh ra sao sau cuộc thi? Nếu họ có những scandal thì có tước vương miện hoặc quyền tham dự các cuộc thi quốc tế hay không?

Sau cuộc thi hoặc trước đêm chung kết, BTC sẽ ký một hợp đồng ràng buộc với các thí sinh để bảo đảm. Nếu một trong ba thí sinh đại diện để đi thi 3 cuộc thi có những vấn đề gì đó thì hai thí sinh còn lại trong Top 3 có thể đi thay thế. Ví dụ nếu Á hậu có vấn đề gì không đi thì Hoa hậu có thể sẽ thay thế.

