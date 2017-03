Hoa hậu Thùy Dung bị đề nghị xem xét danh hiệu

Diễn biến vụ việc: Tối 31/8, Trần Thị Thùy Dung - cô gái 18 tuổi người Đà Nẵng - lên ngôi Hoa hậu VN 2008. Phan Hoàng Minh Thư (Lâm Đồng) đoạt ngôi Á hậu 1, Nguyễn Thụy Vân (Hà Nội) - Á hậu 2. Ngay sau đó, dư luận xôn xao, tân hoa hậu chưa tốt nghiệp phổ thông trung học, vi phạm quy chế Tổ chức thi Hoa hậu ban hành ngày 24/3/2006. Trước những cáo buộc đó, Ban tổ chức cuộc thi đã tổ chức họp báo ngày 4/9 thừa nhận sai phạm do đã đi trước một bước, thay vì tuân theo quy chế, lại áp dụng dự thảo chưa được ban hành, mở rộng đối tượng dự thi cho cả những thí sinh chưa tốt nghiệp trung học. Thùy Dung được xác nhận chưa tốt nghiệp phổ thông trung học. Tuy nhiên, Ban tổ chức khẳng định, cô không hề vi phạm thể lệ cuộc thi và do đó vẫn được giữ vương miện. Ngày 9/9, chánh thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã ký quyết định thành lập đoàn thanh tra Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2008. Đoàn do ông Trần Văn Minh - Phó phòng thanh tra Báo chí - Xuất bản của Bộ làm trưởng đoàn. Những sai phạm diễn ra tại Hoa hậu Việt Nam 2008 đã đặt ra nhiều vấn đề như: Liệu dự thảo quy chế mới có nên tiếp tục mở rộng đối tượng dự thi? Ai là người thay thế Thùy Dung dự thi Miss World trong trường hợp cô không đủ điều kiện được phê duyệt do chưa tốt nghiệp?...