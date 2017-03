Hoa hậu trao thư tình cho rocker

Thư tình (Can You Feel Me?) là single đầu tiên trong album solo của anh. Trong MV của bài hát này, người đẹp Gemmie Trần đã nhận thư tình viết tay của Hưng BlackhearteD với giai điệu trữ tình và giản dị.





Trong suốt 10 năm qua Hưng BlackhearteD chỉ sáng tác bằng tiếng Anh cho Black Infinity và đây là ca khúc đầu tiên được anh sáng tác và thu âm hát bằng tiếng Việt. Song song với dự án solo, Hưng BlackhearteD cùng ban nhạc vẫn tiếp tục sáng tác những ca khúc mới cho Black Infinity.

Single Thư tình (Can You Feel Me?) được phát hành bởi hãng đĩa Young Guns Records dưới định dạng kỹ thuật số thông qua các kênh âm nhạc hàng đầu thế giới như iTunes, Spotify, Google Play… Khán giả cũng có thể nghe qua NhacCuaTui hoặc kênh YouTube của Black Infinity.