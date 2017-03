Hoa hậu Trúc Diễm: “Tôi không thích đua đòi”

Tuyên bố lấn sân âm nhạc vào thời điểm một loạt đồng nghiệp trước đó cũng vừa chuyển hướng sang làm ca sĩ, chị có sợ người ta cho là ăn theo trào lưu?

Tôi không nghĩ như vậy! Đâu có ai nói rằng công việc ca sĩ, người này làm rồi thì người khác không được làm? Tôi tuyên bố lúc này vì cảm thấy đã sẵn sàng với công việc mới, môi trường mới sau một thời gian âm thầm chuẩn bị.

Đây là thời điểm thích hợp bởi tôi hiểu rằng âm nhạc hay thời trang đều cần những cái mới, cái hay. Hãy nhìn vào hướng tích cực, đừng đánh đồng tất cả ở góc nhìn tiêu cực.

Chị định xây dựng hình ảnh và theo đuổi dòng nhạc gì để chinh phục khán giả?

Tôi chọn dòng nhạc country pop để theo đuổi trong thời điểm này, còn hình ảnh thì khán giả sẽ nhìn thấy một Trúc Diễm trưởng thành hơn nhưng vẫn trẻ trung, năng động chứ không sexy và già dặn. Tôi muốn xây dựng hình ảnh với đúng độ tuổi của mình.

Vậy khả năng vũ đạo của chị ra sao để có thể cạnh tranh với dàn ca sĩ hiện nay không chỉ có giọng hát và sắc vóc?

Với dòng nhạc hiện tại, tôi tập trung nhiều trong việc luyện tập và khả năng hát vẫn là ưu tiên hàng đầu. Còn chuyện luyện vũ đạo, tôi cũng sẽ có vũ sư riêng để huấn luyện, nhưng ở thời điểm này, luyện thanh là điều cần hơn cả. Tôi muốn khán giả đón nhận, yêu thích giọng hát của mình.

Khi nào chị cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên?

Tôi dự định vào cuối năm nay nhưng có thể là năm sau. Tôi muốn làm thật kỹ, thật tốt để cho ra album đầu tay thật ưng ý.

Chị suy nghĩ thế nào về một người đẹp đa zi năng: vừa là người mẫu, ca sĩ, diễn viên? Ngoài thử sức lĩnh vực ca hát, Diễm có muốn “lấn sân” phim ảnh?

Để trở thành một người đẹp đa zi năng là điều mà nhiều người muốn lắm bởi nó đại diện cho một lớp thế hệ mới. Và để làm được thì quả không dễ chút nào. Tôi đã chứng tỏ mình ở lĩnh vực người mẫu và tất nhiên, muốn thử sức cả lĩnh vực ca hát và phim ảnh. Nếu mình có thể làm được thì tại sao không? Tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể làm tốt tất cả những vai trò đó.

Từ một cô gái cách đây vài năm vẫn còn bị người ta nói là “nhà quê”, giờ lột xác cả về nhan sắc, nghề nghiệp lẫn danh tiếng…, chị có nghĩ mình quá may mắn?

Tôi đã cố gắng làm việc và trau dồi bản thân mình không ngừng, phải có khả năng thật sự, lao động chân chính thì mới có được ngày hôm nay. Nếu chỉ dựa vào may mắn thì được bao nhiêu? Cuộc đời mình là do mình định đoạt chứ nếu nói nhờ vào may mắn khác nào như mua tấm vé số chờ trúng độc đắc, chị nghĩ có đúng không?

Chiều cao nổi bật là niềm tự hào nhưng nghe nói, thời phổ thông đó là lý do khiến chị tự ti vì bạn bè trêu chọc?

Đúng thế! Tôi đã từng tự ti về chiều cao của mình, nó quá khổ so với các bạn nữ ở trường. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Dù khi học phổ thông hay bị bạn bè trêu ghẹo nhưng ở tuổi mười sáu, tôi đã “rinh” về danh hiệu Hoa khôi trong cuộc thi dành cho các nữ sinh của trường. Chỉ là một trong những hoạt động phong trào nhưng nhờ có nó mà tôi cũng bớt… tự ti phần nào(Cười).

Từ khi nào chị thực sự ý thức được thế mạnh về chiều cao cũng như nhan sắc của mình?

Có lẽ bắt đầu từ lúc bước chân vào con đường nghệ thuật, tôi biết rằng mình có thế mạnh về nhan sắc và chiều cao. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, để có thể tiến xa hơn trong cuộc sống mình cần phải trau dồi nhiều thứ khác như học vấn để xứng đáng với nhan sắc mà mình có.

Chị phản ứng sao khi có ý kiến cho rằng chị đẹp lên nhờ phẫu thuật thẩm mỹ?

Tôi không nghĩ lại có người nghĩ vậy. Ai cũng biết rằng vẻ đẹp của Diễm là tự nhiên, chính vì thế tôi mới đạt được nhiều danh hiệu về sắc đẹp. Ở Việt Nam, những cuộc thi Hoa hậu không chấp nhận việc “dao kéo”, nếu có sẽ bị loại ngay. Tôi đẹp lên là nhờ biết cách ăn mặc và trang điểm phù hợp chứ không phải do phẫu thuật thẩm mỹ. Không phải là tôi tự cao nhưng tôi hài lòng với bản thân mình hiện tại.

Là người đẹp có danh hiệu, nhận hợp đồng quảng cáo hàng nghìn USD nhưng Trúc Diễm vẫn tự đi xe máy hoặc taxi, như thế có phải là sự giản dị quá mức?

Vì cá tính của tôi như vậy, tôi thích như vậy. Có lẽ mọi người nghĩ rằng tôi giàu có nhưng thực tế tôi còn nhiều thứ phải lo lắm. Tôi không thích bản thân mình trở nên quá đua đòi. 4 năm sống trong làng giải trí, tôi vẫn cố gắng giữ lại bản sắc của mình chứ không để nó mất đi, vì nó tạo nên sự khác biệt của Trúc Diễm.