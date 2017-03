Hoa hậu Trương Tử Lâm giới thiệu phim đầu tay

Tại buổi ra mắt phim hành động võ thuật The underdog knight 2 (Ngạnh Hán 2) ở Bắc Kinh (Trung Quốc) hôm 3.3, giới truyền thông đều tập trung vào Hoa hậu Thế giới 2007 Trương Tử Lâm do vẻ ngoài xinh đẹp và chiều cao vượt trội so với các đồng nghiệp trong đoàn phim.

Hoa hậu Trương Tử Lâm trong phim "Ngạnh Hán 2" - Ảnh: CFP.CN



Ngạnh Hán 2 do Đinh Thịnh đạo diễn với sự góp mặt của các diễn viên: Lưu Diệp, Trương Tử Lâm, Tiêu Ân Tuấn, Lưu Thừa Tuấn… dự kiến ra rạp vào ngày 1.4.



Phim có nhiều cảnh khỏa thân của đôi Trương Tử Lâm - Lưu Diệp nhưng hoa hậu vẫn không chấp nhận cho người đóng thế.



Theo D.N (TNO, cri.cn)

