Hoa hậu Việt Nam 2008 sẽ diễn ra tại Hội An

Tại cuộc họp báo sáng nay 18/3, ông Dương Xuân Nam- Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết: “Chủ đề của cuộc thi hoa hậu Việt Nam năm 2008 là thân thiện và bảo vệ môi trường.

Cuộc thi đưa ra thông điệp kêu gọi con người sống thân thiện với cả môi trường xã hội và môi trường thiên nhiên”.

Theo chủ đề này, năm nay, ngoài danh hiệu Hoa hậu, Á hậu 1 và Á hậu 2, Ban tổ chức cuộc thi còn trao các danh hiệu khác như Hoa hậu Trái đất, Hoa hậu Biển, Hoa hậu ảnh…

Được biết, cuộc thi sẽ diễn ra ba vòng. Hết tháng 4 năm nay sẽ kết thúc cuộc thi tại các địa phương, các ngành; cuối tháng 7 đầu tháng 8 sẽ diễn ra cuộc thi chung khảo tại các khu vực miền Bắc, Trung và Nam. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8. Nội dung thi cũng sẽ không có nhiều thay đổi vẫn gồm thi trang phục, thi ứng xử và các môn thi khác.

Ban tổ chức cũng cho biết, phục vụ cho chủ đề gắn kết con người với thiên nhiên, môi trường sống, nên địa điểm tổ chức cuộc thi đã được lựa chọn là thành phố Hội An, nơi duy nhất của nước ta có đến hai di sản văn hoá Thế giới.

Đại diện UBND Thành phố Hội An cũng cho biết, Hội An sẵn sàng làm mọi việc để phục vụ tốt nhất cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay. Việc trùng tu phố cổ Hội An sẽ được hoàn tất trước tháng 6. Bên cạnh đó, cảnh sắc thiên nhiên của Hội An với sự kết hợp hài hoà giữa sông nước, biển và phố cổ sẽ đem đến cho cuộc thi Hoa hậu năm nay một cảnh quan tuyệt đẹp.