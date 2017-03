Hoa hậu VN quốc tế: Một đêm diễn bậc trung?

“Thí sinh có thể tham gia tự do” Để làm sáng tỏ những bức xúc của dư luận, Pháp Luật TP.HCM đã trao đổi với ông Phạm Đình Thắng, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, về trường hợp của Ngọc Trinh. . Thưa ông, đã có nhiều người hoạt động trong lĩnh vực đưa người đẹp tham dự các cuộc thi sắc đẹp thế giới phản ánh về việc năm 2009, người mẫu Ngọc Quyên bị từ chối cấp phép tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam toàn cầu - Miss Vietnam Global, cũng do một Việt kiều Mỹ tổ chức. Vậy tại sao năm nay Ngọc Trinh và nhiều người mẫu không có danh hiệu cao chính thức từ những cuộc thi cấp quốc gia có thể tham gia cuộc thi này? + Ông Phạm Đình Thắng: Về trường hợp Ngọc Trinh và các người mẫu khác, tôi đang đi công tác, chưa thể trả lời ngay; khi về tôi sẽ xem lại. Nhưng tôi có thể trả lời trước thế này, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam quốc tế do Việt kiều tổ chức tại Mỹ như một hoạt động văn hóa văn nghệ trong cộng đồng người Việt, không có yếu tố nước ngoài. Các thí sinh cũng có thể tự do tham gia cuộc thi này. Việc cấp giấy phép cho Ngọc Trinh xem như việc khuyến khích sinh hoạt của cộng đồng người Việt mang tính đối ngoại. HÒA BÌNH thực hiện “Nữ hoàng nội y” thành… hoa hậu Ngọc Trinh sinh năm 1989 tại Trà Vinh. Cô tham gia các cuộc thi sắc đẹp từ năm 16 tuổi, thành tích đầu tiên là giải ăn ảnh trong cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2005. Năm 2007, Ngọc Trinh tham gia cuộc thi Hoa khôi trang sức và đoạt giải mặc trang phục dạ hội đẹp nhất. Tuy nhiên, ngay sau cuộc thi, cô bị tước giải thưởng này và bị yêu cầu nộp phạt vì hồ sơ không đầy đủ. Sau đó cô được Công ty Người mẫu Venus lăng-xê với nhiều bộ ảnh chụp trong trang phục lót và được gán cho danh hiệu “nữ hoàng nội y”. Năm 2010, Ngọc Trinh bị dư luận phản ứng dữ dội với những hình ảnh ăn chơi ở vũ trường. Scandal này vừa dứt, cô lại bị chỉ trích gay gắt khi lên mạng khoe những bộ sưu tập hàng hiệu đắt tiền chật đầy nhà. Tiếp đến, Ngọc Trinh lại vướng vào một bài phỏng vấn tai tiếng bộc lộ lối sống thực dụng...