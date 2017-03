Hoa hậu "xuất ngoại": Một năm thất bại!

Năm 2012 lại tiếp tục là một năm kém may với nhan sắc Việt.

Hoàng Anh thất bại tại Miss Earth

Kể từ sau việc lọt top 14 của Diễm Hương tại Miss Earth 2010 khi được tổ chức tại sân nhà, thì sàn thi đấu nhan sắc này lại không rộng cửa với nhan sắc Việt Nam.



Á hậu Hoàng Anh

Năm 2012, cô Á hậu Việt Nam vừa được xướng danh bất ngờ được đề cử dự thi Miss Earth. Ngoại hình thừa cân cho tiêu chuẩn của người đẹp ra thế giới, khuôn mặt không đẹp rạng rỡ, Hoàng Anh còn còn quá non kinh nghiệm và thiếu bản lĩnh sân khấu. Ngoài một tài năng múa mà người đẹp này sở hữu thì Hoàng Anh thiếu nhiều tố chất cần để bước chân ra thế giới.

Không khó hình dung khi Hoàng Anh bị xếp vào nhóm thừa mỡ ngay khi đặt chân tới Miss Earth. Và mọi sự lo lắng giành cho cô gái trẻ mới đặt chân vào ngưỡng cửa đại học lại càng gấp bội khi hình ảnh của Hoàng Anh bị mờ nhạt trong suốt hành trình cuộc thi. Cộng với bộ váy dạ hội nhàu nhĩ với một lối trang điểm, xuất hiện trước truyền thông và các event kém rạng rỡ, tươi tắn, thời thượng, không mấy bất ngờ khi Hoàng Anh bị trắng tay tại một trong những cuộc thi nhan sắc lớn trên thế giới. Ngay cả tài năng múa mà cô gái này theo học suốt cả chục năm, cũng không đủ sức mang lại giải Miss tài năng.

Thất bại của Hoàng Anh một lần nữa cho thấy, đơn vị nắm bản quyền đã quá vội vã trước việc chọn mặt gửi vàng đại diện Việt Nam ra thế giới. Mặc dù trước đó Hoàng Anh đã có thời gian sải bước trên sàn catwalk và làm người mẫu ảnh, cộng với một phông văn hóa tương đối ổn để ra thế giới, nhưng Hoàng Anh lại thiếu quá nhiều yếu tố để chinh chiến với cả trăm nhan sắc khác trên thế giới.

Diễm Hương áp lực trước kỳ vọng quá lớn

Khép lại năm 2012 bằng một thất bại cũng không kém phần đau đớn cho nhan sắc Việt, đó là việc Diễm Hương trắng tay tại Miss Universe.

Thành công với việc lọt top 14 Miss Earth 2010, cộng với thời gian trải nghiệm quý giávà sự rèn giũa về mọi kỹ năng của đơn vị nắm bản quyền Hoàn vũ, Diễm Hương được coi là hội tụ đầy đủ mọi lợi thế để đặt chân tới một trong hai cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới.



Diễm Hương "trắng tay" dù được kỳ vọng quá nhiều

So với Hoàng Anh, thì Diễm Hương được đầu tư bài bản hơn mọi bề, cả về trang phục, kỹ năng chọn trang phục cho từng sự kiện, tự trang điểm, thể lực, tiếng Anh và cả những món quà kỷ niệm mang sang Mỹ. Với một nhan sắc kiều diễm, nụ cười rạng rỡ, không có lý do gì để khán giả nước nhà nghi ngờ về khả năng giành thứ hạng của Diễm Hương. Niềm hy vọng càng được nhân đôi khi cô liên tiếp nằm trong top 15 dự đoán của trang Global beauties. Thậm chí, cô còn lọt top 20 người đẹp có gương mặt đẹp do trang nhan sắc uy tín này bình chọn.

Là một cô gái rất thông minh biết chọn cách xuất hiện rạng rỡ, Diễm Hương luôn nổi bật trong các hoạt động, từ vẽ tranh từ thiện đến tặng những món quà xinh xắn mà cô mang từ Việt Nam sang như những chiếc nón lá và bánh đậu xanh.

Ngay cả cách truyền thông cũng thể hiện sự bài bản về hình ảnh của Diễm Hương trong suốt hành trình cuộc thi hay kể cả khi người đẹp này đã trắng tay về nước, người ta vẫn có cái để khám phá, chiêm nghiệm lại hành trình thi thố của Diễm Hương.

Sự kỳ vọng lớn đã tạo áp lực lên đôi vai của Diễm Hương trong những ngày cận kề chung kết. Sức khỏe không tốt khi cô bị chảy máu cam liên tục và bị chấn thương ở bàn chân trong những ngày cuối khiến Diễm Hương không có được một thần thái tốt nhất khi trình diễn. Lối giao tiếp bằng tiếng Anh không quá nhuần nhuyễn cộng với phần trả lời phỏng vấn tuy táo bạo nhưng kém tự tin của Diễm Hương cũng làm mất điểm cho cô gái này tại Miss Universe.

Diễm Hương trắng tay, nhưng cũng như Hoàng My trước đó, cô thiếu sự may mắn và vượt trội về một thế mạnh để ghi điểm tại đấu trường nhan sắc lớn như Hoa hậu Hoàn vũ.

Lại Hương Thảo: trượt top 20 nhưng đoạt Nữ hoàng Châu Á

Đăng quang Hoa khôi Thể thao 2012 trước sự ngỡ ngàng của nhiều người bởi sự thua kém về chiều cao, Lại Hương Thảo tiếp tục được đặt lên vai trọng trách mang chuông đi đánh xứ người trong cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia.



Lại Hương Thảo cũng chỉ tạo được ấn tượng và cũng "tay trắng"

Dù suốt hành trình cuộc thi, Lại Hương Thảo được đánh giá cao và luôn được đặt ở vị trí nhóm đầu trong những lần xuất hiện, nhưng kết quả chung cuộc thì đại diện Việt Nam lại bị out ra khỏi top 20 đầy bất ngờ, trong khi cô mới được vinh danh trước đó với giải Nữ hoàng Châu Á – Thái Bình Dương trong khuôn khổ cuộc thi.

Dù bị cư dân mạng lên tiếng bất bình là bị xử ép khi cô đã tỏa sáng trong suốt hành trình cuộc thi, nhưng sự thất bại của Lại Hương Thảo là một thực tế không thể chối cãi cho sự lép vế của nhan sắc Việt trước các đối thủ nặng ký cùng Châu lục như Thái Lan hay Philippines.

Theo Thu Phạm (VnMedia)