Hoa khôi Khánh Hòa lộ ảnh nude năm 17 tuổi

Trước Mai Hải Anh, cũng có nhiều người đẹp đã từng bị lộ ảnh nude từ “thời xa xưa”. Nổi bật trong số đó là những bức ảnh nude của “người đẹp không tuổi”, diễn viên Diễm My. Chỉ một thời gian ngắn, những bức ảnh này đã lan đi trong cộng đồng mạng với tốc độ chóng mặt. Đây là những bức hình chụp năm 1987, khi Diễm My 25 tuổi, đang chập chững bước vào nghệ thuật. Diễm My cho biết, chị chụp những bức ảnh này chỉ với mục đích cá nhân, muốn lưu lại thời thanh xuân của mình. Và không hiểu sao đến bây giờ nó lại xuất hiện trên mạng.



Hồ Ngọc Hà cũng là một trong những sao Việt đầu tiên dính bê bối vì ảnh nude (năm 2004). Bức ảnh nude táo bạo, khoe trọn cơ thể của cô nhanh chóng bị dư luận cho là ảnh sex, ảnh phản cảm và dung tục. Không thể phủ nhận, từ scandal này mà cái tên Hồ Ngọc Hà đã “nóng” hơn. Tuy nhiên, siêu mẫu người Quảng Bình không hề đưa ra bất cứ một bình luận nào dù báo chí ra sức săm soi và phán đoán.



Mặc dù, trước scandal lộ ảnh này, giới nghệ sĩ lên tiếng giải thích là “vô tình”, “chỉ là sự cố”… nhưng nhiều độc giả lại bức xúc: “không có lửa làm sao có khỏi” hay. Bên cạnh đó, một bộ phận độc giả cũng cho rằng, họ cần được tôn trọng. Khán giả cần nghệ sĩ là ở tài năng đích thực và những cống hiến về nghệ thuật chứ không phải là những chiêu thức đánh bóng tên tuổi như: lộ ảnh nude phản cảm, tiết lộ chuyện gây sốc…để “hâm nóng” tên tuổi.



Mai Hải Anh từng đăng ký tham gia cuộc thi Hoa khôi Khánh Hòa 2006 và đoạt giải "Ứng xử hay nhất". Sau đó, cô cũng giành giải Người đẹp Hoa hồng, dành cho người có thân hình đẹp nhất tại Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007. Ngoài vai trò làm người mẫu, Mai Hải Anh cũng tham gia một số bộ phim như: Vòng tay ấm, Chuyện tình mùa thu, Tình ca phố, Cô nàng bướng bỉnh... Người đẹp này cũng có tham vọng lấn sân sang lĩnh vực ca hát trong thời gian tới.Trước sự cố lộ ảnh nóng của nữ diễn viên Mai Hải Anh, cư dân mạng đều tỏ ra bức xúc, phản ứng gay gắt khi cho rằng đây là một chiêu PR, đánh bóng bản thân quá cũ. Bạn đọc Movy hài hước: “Trầy trật mãi chẳng nổi tiếng nên em đành phải tung ảnh thôi, không nude thì ai biết đấy là ai?”. Nickname Baomuamua cũng bức xúc trên một diễn đàn: “Nói thật là ngán ảnh nóng với lộ hàng đến tận cổ rồi, hết người mẫu, ca sĩ đến diễn viên đều “kém miếng khó chịu” mà đua nhau tung ảnh nude. Chụp xong còn ngơ ngác: “không hiểu vì sao bị lộ?”.