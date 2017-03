Hoa khôi Nam Em đưa đảo Nam Du ra thế giới

Đây cũng là dịp hòn đảo Nam Du nhỏ nhắn của Việt Nam được bạn bè quốc tế biết đến thông qua dự án thiện nguyện mà Nam Em đem đến cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2016 (Miss Earth) tại Philippines lần này.

Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trò chuyện cùng Nam Em về dự án môi trường cô mang đến Miss Earth ngay trước khi cô lên đường đến Philippines.

Tự chi 200 triệu đồng bảo vệ san hô

. Phóng viên: Miss Earth rất chú trọng đến các hoạt động môi trường nhưng thời gian qua khán giả chỉ biết đến Nam Em như người đẹp thi hát ở nhiều sân chơi ca hát, gần nhất là Tình Bolero. Vậy chị sẽ đem gì đến Miss Earth?

+ Hoa khôi Nam Em: Thực tế suốt hai tháng qua, Nam Em đã âm thầm thực hiện dự án bảo vệ rạn san hô của biển Việt Nam mà điểm đến đầu tiên là đảo Nam Du (Kiên Giang). Tôi đã đến đảo Nam Du khảo sát từ tháng 8 rồi bắt đầu từ tháng 9 thực hiện dự án Cứu lấy rạn san hô ven bờ.

. Tại sao chị lại chọn đảo Nam Du, cụ thể chị đã làm gì ở đó?

+ Thật sự tôi muốn dự án đến với nhiều vùng hơn, được lan rộng hơn nhưng trong hai tháng qua, với dự án ở Nam Du là tôi tự bỏ tiền túi thực hiện nên chỉ dám chọn một đảo nhỏ như vậy. Tôi đã cùng người dân nhặt rác, làm sạch môi trường biển. Tôi đã mua 10 thùng rác đặt tại các điểm ở đảo để du khách, người dân có thể bỏ rác đúng nơi. Tôi cũng mua tặng bà con ba máy cán ép vỏ lon để mọi người có thể làm gọn lon bia từ khách du lịch rồi chuyển tái chế. Cùng đó là hình ảnh tôi tuyên truyền thông điệp Hãy bảo vệ rạn san hô như bảo vệ bầu sữa.

. Vậy nếu không phải vì đến với Miss Earth, chị có thực hiện dự án môi trường này không?

+ Ý muốn thực hiện một dự án cộng đồng đến với tôi rất nhiều lần. Tôi suy nghĩ đến nhiều dự án khác nhưng may mắn khi đến với Nam Du tôi lại thấy mình cần phải làm ngay cho hòn đảo này. Tôi tính toán chi phí tầm hơn 200 triệu đồng nên nghĩ mình có thể liệu cơm gắp mắm mà làm được.





Nam Em trong chiến dịch tuyên truyền bảo vệ rạn san hô ven bờ tại đảo Nam Du. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nam Du vẫn là hòn đảo còn hoang sơ. Tôi đến với Nam Du sau khi bị say sóng vật vờ trên tàu bởi cơn bão cấp 6, lúc đó tôi rất mệt và được mọi người ở đây đón tiếp rất nhiệt tình. Khi tìm nơi vứt rác, tôi không tìm thấy và cũng không thấy ở đây có dụng cụ xử lý rác nào. Tôi nghĩ mình phải làm liền. Và thế là làm thôi.

Với thiên nhiên, chúng ta không thể chần chừ

. Tại Miss Earth, nếu ai hỏi chị về chủ quyền biển Đông hay tình hình biển miền Trung sau sự cố môi trường, chị sẽ nói với họ điều gì?

+ Đó không đơn thuần chỉ là vấn đề chủ quyền, môi trường mà còn là ứng xử giữa các bên. Tôi nghĩ không chỉ với Nam Du mà dọc biển Việt Nam, rạn san hô ven bờ không được bảo vệ thì chúng ta không còn gì. Với thiên nhiên, chần chừ phút giây nào thì chúng ta mất phút giây đó, hậu quả có khi vài chục, vài trăm năm chúng ta chưa lấy lại được.

. Trong thời gian qua, rất nhiều người đẹp đến với các cuộc thi nhan sắc nhưng sức khỏe không đủ, càng về cuối càng đuối. Miss Earth lần này đến tận hơn ba tuần, chị đã chuẩn bị sức khỏe như thế nào?

+ Tôi là người khi mệt thì lại dễ ngủ. Và một điều khác nữa là rất nhiều nhiếp ảnh gia bảo rằng Nam Em càng đuối thì chụp ảnh càng đẹp. Bởi khi càng mệt tôi càng cố gắng thực hiện tốt nhất (Cười).

. Tại sao chị chọn ca khúc You Raise Me Up cho phần thi tài năng khi giọng chị thật sự khó lên ở những quãng cao?

+ Đây là ca khúc nói lên sự mạnh mẽ, vượt khó khăn của con người. Tôi chọn hát một phần vì ý nghĩa đó và hơn nữa với ca khúc này, trình bày sao cho cảm xúc vẫn quan trọng hơn là kỹ thuật tốt. Tôi cũng có chuẩn bị thêm hai ca khúc Việt Nam cho hai phần biểu diễn khác nhưng khi hát một ca khúc quốc tế, sự hiểu nhau sẽ dễ dàng hơn.

. Xin cám ơn và chúc chị thành công.