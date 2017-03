Hòa Minzy bị loại khỏi top 4 'Gương mặt thân quen 2016'

Hòa Minzy hóa thân thành ca sĩ Phương Mỹ Chi với "Nỗi buồn mẹ tôi".

Đây là hai thí sinh thu hút sự chú ý của khán giả và truyền thông nhiều nhất trong thời gian qua đặc biệt là Hòa Minzy.

Nếu thường xuyên theo dõi chương trình 'Gương mặt thân quen 2016', khán giả sẽ dễ dàng nhận ra quán quân Học viện Ngôi sao mùa đầu tiên đã không dưới hai lần giành được giải thưởng 100 triệu cho người có số điểm cao nhất tuần.



Có thể kể đến như: màn hóa thân thành NSND Thanh Hoa, một người nghệ sĩ lớn tuổi với chất giọng cao vút, cổ điển hay khi vào vai cực ngọt trở thành nghệ sĩ cải lương Xuân Lan trong trích đoạn “Bên cầu dệt lụa”,… Bởi vậy, Hòa Minzy bị loại khỏi top 4 khiến nhiều người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng.

Trong đêm thi này, Hòa Minzy hóa thân thành ca sĩ Phương Mỹ Chi với 'Nỗi buồn mẹ tôi'.

Điều khó duy nhất với Hòa chính là việc cô phải hát toàn bộ bài hát bằng một chất giọng miền Nam có pha chút non nớt trẻ thơ.

Giám khảo Hoài Linh nhận xét: “Tôi thấy để giả một người lớn tuổi hơn mình đã khó rồi, giả một người nhỏ tuổi hơn mình lại càng khó hơn. Riêng về bài hát này, chú chỉ nghe về cách phát âm và luyến láy mang âm hưởng Cẩm Ly nhiều hơn. Cái giọng Phương Mỹ Chi phát âm rặt Nam Bộ hơn. Riêng về phần diễn xuất thì chú hoàn toàn tin tưởng vào những nhân vật mà con đã bấm chọn. Ngày hôm nay con cũng đã làm rất tốt”.

Sau khi cộng dồn điểm số của 12 tuần, Hòa Minzy chỉ được 340 điểm, xếp thứ 5, Đỗ Duy Nam 316 điểm, xếp thứ 6. Với kết quả này, bốn thí sinh Top 4 đã chính thức được công bố đó là: Võ Hạ Trâm, Phan Ngọc Luân, Hà Thúy Anh và Bạch Công Khanh. Hai thí sinh Hòa Minzy và Đỗ Duy Nam sẽ tham gia chương trình với tư cách khách mời.

Nhưng dù bước tiếp hay dừng lại điều quan trọng nhất mà Hòa Minzy đã làm được là sự trưởng thành và khắc tên mình trong trái tim khán giả qua mỗi tập: Đó là một Mỹ Linh phiên bản “ác nhất Việt Nam”, một “anh Hai” Lam Trường quá lố, một phiên bản Sơn Tuyền “điệu chảy nước”… và quan trọng là một Hòa Minzy độc lập, tài năng, cá tính,...

Cùng nhìn lại một số hình ảnh ấn tượng trong show 12 Gương mặt thân quen 2016:



Hà Thúy Anh hóa thân thành ca sĩ Ánh Tuyết với bài hát "Ô mê ly".



Đỗ Duy Nam hóa thân thành NSUT Xuân Hinh, một người nghệ sĩ được mệnh danh là “cây đa cây đề” của làng hài đất Bắc với bài hát xẩm 'Mục hạ vô nhân''.



Võ Hạ Trâm hóa thân thành Sierra Boggess với 'Think of me', Trích trong vở nhạc kịch The phantom of the Opera.



Bạch Công Khanh hóa thân thành Elvis Phương với 'Đàn bà'.



Phan Ngọc Luân hóa thân thành Hương Tràm với 'Trên đỉnh phù vân'



Tiết mục khách mời: Quang Hà với Mưa hồng



Võ Hạ Trâm nghẹn ngào khi lần đầu tiên chiến thắng ở 'Gương mặt thân quen 2016'. Những nỗ lực cuối cùng cũng đã được đền đáp.

Hòa Minzy