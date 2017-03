Hòa Minzy hóa thân NSND Thanh Hoa đốn tim khán giả

Bằng giọng hát cùng sự nỗ lực không ngừng, quán quân Học viện ngôi sao mùa đầu tiên đã chinh phục thành công ban giám khảo, khán giả và giành giải nhất với 35 điểm.

Show 3 Gương mặt thân quen mùa 2016 vừa khép lại vào tối 7-5 tại TP.HCM với nhiều phần thi ấn tượng đến từ sáu thí sinh: Hòa Minzy, Hà Thúy Anh, Đỗ Duy Nam, Bạch Công Khanh, Phan Ngọc Luân, Võ Hạ Trâm.



Hòa Minzy là chủ nhân giải nhất của tuần 3.

Tuần này, các thí sinh của Gương mặt thân quen 2016 sẽ hóa thân vào sáu hình tượng mới: NSND Thanh Hoa, Phương Thanh, Bằng Kiều, Marc Anthony, G-Dragon và NSND Lệ Thủy.

Trong đêm thi này, Hòa Minzy chọn ca khúc Tàu anh qua núi để hóa thân thành NSND Thanh Hoa. Phần thi của cô khiến ban giám khảo và khán giả không khỏi bất ngờ và được đánh giá là phần thi ấn tượng nhất trong đêm. Bởi hai tuần trước cô khiến khán giả không khỏi khó chịu khi hóa thân thành Mỹ Linh phiên bản “ác nhất Việt Nam”, hay bị nhận xét quá lố khi vào vai “anh Hai” Lam Trường.

Tiết mục này của cô nhận được nhiều lời khen có cánh từ ban giám khảo. Giám khảo Đức Huy thì không tin vào tai và mắt mình vì chỉ có một tuần mà Hòa Minzy lột xác hoàn toàn.

Giám khảo Hoài Linh không giấu được sự bất ngờ: “Ngày hôm nay con làm chú thật sự bất ngờ vì giọng con kinh khủng thật. Phải nói là hôm nay các giám khảo đều rất là phục con. Sáu thí sinh năm nay đều có chất giọng tốt và tiềm năng rất lớn. Chú rất cảm ơn vì hôm nay con đã hát cái dòng nhạc mà chú đã thích con ngay từ đầu. Thần thái, sự điềm đạm và giọng hát của con khiến các giám khảo không thể ngồi yên mà phải đứng lên vỗ tay cho con là con hiểu rồi đúng không. Con nói đây là dòng nhạc sở thích của con làm chú càng thích con hơn”.

Nếu đêm thi trước Đỗ Duy Nam giành giải nhất khi hóa thân thành NSƯT Quang Hưng thì đêm thi thứ 3 này, anh chàng diễn viên đa tài cũng gây ấn tượng không kém. Anh hóa thân thành G-Dragon với liên khúc Black - Who you - Crooked. Dù rất cố gắng nhưng khi thực hiện vũ đạo, Đỗ Duy Nam có nhiều đoạn hụt hơi. Ca sĩ Mỹ Linh đánh giá cao sự nỗ lực của anh chàng diễn viên này.

Trong đêm thi này, Võ Hạ Trâm hóa thân thành Marc Anthony với ca khúc I Need To Know mở màn chương trình. Phan Ngọc Luân hóa thân thành Bằng Kiều với Phút cuối. Hà Thúy Anh hóa thân thành Phương Thanh với Khi giấc mơ về và hot boy Bạch Công Khanh hóa thân thành NSND Lệ Thủy trong Cô gái bán sầu riêng.

Dưới đây là một số hình ảnh:



Bộ ba quyền lực.



Hòa Minzy chọn ca khúc Tàu anh qua núi để hóa thân thành NSND Thanh Hoa.



G-Dragon Đỗ Duy Nam quậy tưng bừng với liên khúc Black - Who you - Crooked.



Hà Thúy Anh hóa thân thành ca sĩ Phương Thanh.



Võ Hạ Trâm hóa thân thành Marc Anthony.



Phan Ngọc Luân hóa thân thành Bằng Kiều với Phút cuối.



Hot boy Bạch Công Khanh hóa thân thành NSND Lệ Thủy.



Hòa Minzy hát lại ca khúc Tàu anh qua núi chung vui cùng bạn bè.