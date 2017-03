Hỏa mù chuyện yêu - chia tay của sao Hollywood

1. Jude Law và Sienna Miller

Cặp đôi này đã từng đính hôn vào năm 2004 nhưng lại chia tay một năm sau đó vì tài tử hào hoa Jude Law bị phát hiện có mối quan hệ với cô vú nuôi của con mình. Thế nhưng sau khi cùng tham gia chung vở kịch ở sân khấu Broadway, họ đã quyết định quay lại với nhau.

2. Drew Barrymore và Justin Long

Cặp đôi này có đóng cùng nhau 2 bộ phim “He's Just Not That into You” và “Going the Distance” và bắt đầu hẹn hò vào đầu năm 2008 nhưng rồi lại chia tay ngay mùa hè năm ấy. Tuy nhiên, những dịp lễ trao giải hay tiệc tùng đã tạo điều kiện cho hai người chạm mặt nhau và mới đây cả hai đã công bố rằng họ hiện giờ vẫn là một cặp.

3. Paris Hilton và Doug Reinhardt

Đầu năm 2009, Paris tuyên bố rằng cô đã nghĩ đến “ngôi nhà và những đứa trẻ” khi cặp kè với Doug. Nhưng cả hai chia tay vào tháng 6-2009 khi có tin đồn rằng Doug chỉ “dựa hơi” Paris để nổi tiếng. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau là cả hai lại bị bắt gặp tay trong tay.

4. Leonardo DiCaprio và Bar Refaeli

Chàng Jack hào hoa trong “Titanic” và cô siêu mẫu sáng giá Bar Refaeli bắt đầu hẹn hò từ năm 2005 nhưng lại nhanh chóng “đường ai nấy đi” khi Bar có ý định đi đến hôn nhân. Sau đó ít lâu, các tay săn ảnh lại chộp được hai người tay trong tay đi nghỉ mát ở Cabo.

5. Megan Fox và Brian Austin Green

Tháng 2-2009, Megan tuyên bố chia tay người yêu 5 năm Brian Austin. Nhưng chỉ sau đó vài tuần, cả hai lại bị bắt gặp tay trong tay ở Los Angeles. Anh chàng Brian đâu thể nào dễ dàng bỏ qua nữ diễn viên gợi cảm Megan Fox.

6. Amy Winehouse và Blake Fielder-Civil

Chẳng ai có thể nói được chuyện tình cảm giữa cặp đôi này là gì ngoại trừ họ. Cả hai cưới nhau năm 2007. Đến năm 2009, Blake kí vào đơn ly dị khi Amy công khai ngoại tình. Tuy nhiên, mới đây lại thấy Amy đeo trên tay nhẫn cưới cũ và liên lạc với Blake trên Facebook, chứng tỏ hai người đã “nối lại tình xưa”.

7. Pink và Carey Hart

Album nhạc mới của Pink, “Funhouse”, đều nói về chuyện chia tay giữa cô và tay đua Carey Hart, người cô làm đám cưới vào năm 2005 và chia tay ba năm sau đó. Tuy nhiên, đầu năm 2009, hai người đã làm lành với nhau.

8. Pamela Anderson và Tommy Lee

Đơn ly dị cũng không đủ sức tách rời cặp đôi này. Cả hai vẫn tiếp tục quan hệ khắng khít với nhau mặc dù đã ký vào đơn li dị hồi năm 1998 sau 3 năm lấy nhau và có 2 đứa con. Và đến tận bây giờ các tay săn ảnh cũng không khó chộp được hình hai người tay trong tay. Một điều thú vị là kể từ lần đầu gặp nhau đến đám cưới của Pamela và Tommy chỉ cách nhau có… 4 ngày.

Theo Thiên Ý (VTC News/Zim)