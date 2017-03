Hòa nhạc Giai điệu mùa xuân

Đây là chương trình hòa nhạc đầu tiên trong năm mới của Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) nhằm giới thiệu đến công chúng những tác phẩm cổ điển mang không khí của mùa xuân: Overture Light Cavalry (Franz von Suppé), Concerto for flute and orchestra in D Major, op.283 (Carl Reinecke), Voices of Spring Waltz (Johann Strauss)… cùng một số trích đoạn trong các vở opera The Magic Flute, Rusalka, The Tale of Hoffman.

Đặc biệt, chương trình có sự tham gia trình diễn của hai nghệ sĩ tài năng Hàn Quốc: Soprano Sung Hee Park và nữ nghệ sĩ flute Hyun Ju Ro. Hai nghệ sĩ đều được đào tạo chuyên nghiệp tại Hàn Quốc và các trung tâm âm nhạc uy tín ở Ý và Áo. Chương trình do nhạc trưởng NSƯT Trần Vương Thạch chỉ huy.

Q.TRANG