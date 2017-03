Hòa nhạc hữu nghị Việt-Hàn

Đây là một trong những hoạt động trao đổi văn hóa giữa TP.HCM và TP Busan (Hàn Quốc).

Các tác phẩm âm nhạc cổ điển của những bậc thầy như Franz von Suppé (Overture Poet and Peasant), Saverio Mercadante (Flute Concerto in E Minor), Mozart (Piano Concerto No.23 in A Major)… sẽ được các nghệ sĩ Hàn Quốc cùng giàn nhạc giao hưởng Nhà hát giao hưởng vũ kịch TP.HCM biểu diễn. Ngoài ra, các nghệ sĩ Hàn Quốc sẽ biểu diễn một số ca khúc trữ tình đặc trưng của đất nước này: Cây Zelkova, Người tình cũ, Hoa mây, Nhớ về núi Kumkang…

Cũng trong tối 9-2, tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) sẽ diễn ra đêm chung kết trao giải Album vàng năm 2008. Trong năm 2008, gần 300 album của các ca sĩ đã được gửi đến chương trình và hội đồng nghệ thuật đã chọn được 40 album chất lượng nhất giới thiệu đến khán giả. Tuy nhiên, chỉ có 14 album đoạt giải Album vàng hàng tháng mới có mặt trong đêm chung kết trao giải năm 2008.

Giải thưởng Album vàng năm 2008 sẽ gồm hai giải Album xuất sắc năm 2008 do Hội đồng nghệ thuật bình chọn, hai giải Album yêu thích năm 2008 do khán giả bình chọn qua tổng đài và tin nhắn. Chương trình sẽ phát sóng trực tiếp trên HTV7 và sáu đài khu vực.