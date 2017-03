Hòa nhạc kỷ niệm 300 năm ngày sinh Pergolesi

Chương trình diễn ra vào 20 giờ ngày 19-10 tại Nhà hát TP.HCM. Nghệ sĩ vĩ cầm Nguyễn Trúc Thuyên cùng dàn nhạc thính phòng của HBSO sẽ trình diễn độc tấu tác phẩm Violin Concerto in B Major của Pergolesi. Bên cạnh đó, chương trình cũng giới thiệu các tác phẩm của các nhà soạn nhạc khác thuộc thời kỳ Baroque: Sinfonia in G Major (T. Albinoni), Suite No.3 in D Major (J.S. Bach).

Nghệ sĩ múa Diễm Trang và Phi Điệp trong vở ballet Diana & Acteon. Ảnh: HBSO

Đoàn vũ kịch của HBSO sẽ trình diễn trích đoạn những vở ballet kinh điển của thế giới: Pas de deux từ vở Diana & Acteon; Duo từ vở Chopiniana; Mazurka từ vở Le Corsaire…

Q.TRANG