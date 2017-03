Hoa , quả “độc” từ Hà Nội

Khác với mọi năm, cận tết Canh Dần, thị trường Hà Nội xuất hiện khá nhiều cây hoa cảnh Trung Quốc được bán với giá cao. Oách nhất là mâm quả “Ngũ đại đầu đường” của Trung Quốc lần đầu có mặt tại Việt Nam. Những quả to như quả ổi, màu vàng xuộm được xếp quây tròn trên thuyền. Anh Nam, một chủ hàng, cho biết loại quả “Ngũ đại đầu đường” có giá bán trung bình 4,5-5 triệu đồng/thuyền. Trung bình mỗi thuyền có khoảng 500 quả. Theo anh Nam, loại quả này không phải chăm sóc gì, cả mâm đặt trên bàn thờ tổ tiên. Theo thuyết phong thủy, nhà nào có thuyền “Ngũ đại đầu đường” trong nhà thì năm đó sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc. Do đó, khách hàng chủ yếu là dân buôn bán.

Anh Nam đang xếp một mâm “Ngũ đại đầu đường” do khách đặt hàng. Ảnh: TỐ NHƯ

Đây cũng là năm đầu tiên hoa lan quân tử có mặt tại Hà Nội. Trung bình mỗi chậu hoa có giá từ 900.000 đến 1,2 triệu đồng. Hoa chỉ có màu duy nhất là tím Huế. Người chơi chỉ cần chăm đơn giản, mỗi ngày tưới ít nước vào buổi sáng là có thể chơi được 1,5 tháng. Chủ hàng cho biết cả hoa và chậu nhập từ Trung Quốc.

Bên cạnh hai loài hoa cảnh mới này, trên thị trường năm nay cũng xuất hiện nhiều cây đào Tàu. Tại cửa hàng 456 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội, gần 40 chậu hoa đào đỏ nhập từ Trung Quốc được xếp kín cửa hàng. Theo chị Mai, chủ cửa hàng, mỗi gốc đào Tàu có giá từ 250.000 đến 650.000 đồng. Năm nay, nhiều người chuyển sang chơi đào Tàu hơn bởi cây có dáng nhỏ xinh, có thể để bàn và thích hợp với nhà có diện tích nhỏ. Ngoài ra, hoa đào Tàu có thể chơi lâu hơn đào Việt Nam mà lại không tốn công chăm sóc. Cũng theo chị Mai, năm ngoái đào Tàu chỉ có hai màu là màu đỏ và hồng nhưng năm nay đã có thêm hoa đào màu trắng. Theo chủ hàng, người mua thường để chơi hoặc biếu cha mẹ.

TỐ NHƯ