Họa sĩ ba miền hội tụ tại Huế

Triển lãm trưng bày gần 200 bức tranh được sáng tác bởi bàn tay tài hoa của các nghệ sĩ danh dự, đến từ ba miền Bắc, Trung, Nam. Đặc biệt, buổi triển lãm có sự góp mặt của các họa sĩ đến từ Nga, Mỹ.

Tại buổi khai mạc, nhóm Zero Studio đã có màn biểu diễn trực tiếp, tương tác với công chúng thưởng lãm để vẽ lên một bức tranh tập thể. Buổi diễn đã thu hút được rất đông người dân và du khách tham gia. Họa sĩ Nguyễn Duy Hiền, đại diện Zero Studio, cho biết ước nguyện của nhóm Zero Studio tạo mục tiêu xã hội hóa nghệ thuật.

Nội dung của đa số những bức tranh đều khắc họa hoài niệm về quá khứ. Đó là kỷ niệm về cuộc sống, về những người bạn đã một thời cùng nhau lam lũ mưu sinh ở giữa rừng thiêng nước độc, giữa bãi vàng hay dưới hầm mỏ đá…

VIẾT LONG