“Họa sĩ lộn ngược” Nguyễn Đại Giang

Họa sĩ Nguyễn Đại Giang sinh năm 1944 tại Hà Nội, tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội và Đại học Mỹ thuật công nghiệp Liên Xô. Ông sang Mỹ định cư vào năm 1992, một năm sau đã có triển lãm tranh lần đầu tiên và nhận được giải ba của Trung tâm hội nghị Washington. Tiếp theo là những giải thưởng đáng chú ý khác: Những tranh hiện đại nhất cho CDRom (New York, Mỹ, 1996); giải ba “Những họa sĩ tài năng nhất”, giải ba “Thế giới nghệ thuật” (Stockholm, Thụy Điển, 1997); tác phẩm “Vũ điệu Hawaii” lọt vào tốp 50 của cuộc thi “Vẽ nước Mỹ” (2005)... Tiểu sử của ông được ghi vào sách “Ai là ai trên thế giới” (Who’s who in the world, Mỹ, 1998) và “500 người sáng lập của thế kỷ 21” (500 founders of the 21th century, Anh, 2003). Riêng trường phái tranh Upsidedown được đưa vào sách “Thiên tài sáng tạo” (Creative Genius) thuộc tủ sách “Chủ nhân thời nay” (Master of today, Anh, 2009). Ông cũng là nghệ sĩ gốc Việt duy nhất được sống ở tòa nhà Art Space của TP Seattle.