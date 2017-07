Họa sĩ Nguyễn Nhân muốn nhận lại “đứa con tinh thần”

Liên quan đến sự việc họa sĩ Nguyễn Nhân bị kỷ luật và thu hồi bức tranh "Biển chết", chiều 3-7, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Trà Vinh (VHNT) tổ chức buổi họp báo với sự tham dự của các cơ quan báo đài, trung ương, địa phương.

Ông Lê Văn Bài – Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Trà Vinh chủ trì buổi họp báo, cùng dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở TT&TT cùng một số các cơ quan ban ngành tỉnh Trà Vinh.





Quang cảnh buổi họp báo (ảnh TÍN HUY)

Nhiều phóng viên thắc mắc và đặt vấn đề, đặc biệt là lý do vì sao không có hoạ sĩ Nguyễn Nhân tham dự, ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch Hội VHNT Trà Vinh giải thích: “Đây là buổi họp báo không phải tranh luận vấn đề nên không mời tác giả đến”. Khi các PV hỏi tiếp vì sao quyết định kỷ luật mà không nêu lý do thì ông Dũng cho biết: “Quyết định kỷ luật không nêu lý do là vì mang tính nội bộ, để không ảnh hưởng đến uy tín của hoạ sĩ và lãnh đạo hội muốn tác giả khắc phục cái sai”.



Thông tin thêm với báo chí tại cuộc họp báo, đại diện Hội VHNT tỉnh Trà Vinh cho biết hoạ sĩ Nguyễn Nhân cũng đã hai lần thừa nhận lỗi sai của mình “dù đã vẽ lại bằng bút pháp mỹ thuật…nhưng tôi đã một phần nào đó sao chép “bản quyền”. Tôi xin thành thật nhận lỗi với tác giả ảnh mà tôi chưa biết tên”. Do đó, Ban Kiểm tra cũng thống nhất đề nghị ban Thường vụ Hội các hình thức xử lý, cụ thể thu hồi chứng nhận và tiền thưởng hai triệu đồng, thu giữ tang vật đối với bức tranh "Biển chết". Họa sĩ Nguyễn Nhân bị cảnh cáo và thông báo công khai trên Tạp chí Văn nghệ Trà Vinh, kèm đó là thông báo bằng văn bản đến các Chi hội thuộc Hội văn học Nghệ thuật Trà Vinh, Hội Mỹ thuật Việt Nam và chính quyền địa phương nơi họa sĩ Nguyễn Nhân cư trú.



Ông Lê Văn Bài – Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Trà Vinh vì lý do vi phạm bản quyền nên thu hồi giải thưởng bức tranh Biển chết của họa sĩ Nguyễn Nhân (ảnh TÍN HUY)

“Việc hủy kết quả giải Ba của bức tranh Biển chết hoàn toàn vì lý do vi phạm bản quyền, chứ không vì nội dung phản ảnh của bức tranh có liên quan đến các vấn đề có tính nhạy cảm, tính chính trị như một số trang mạng xã hội đã “vu cáo” – ông Lê Văn Bài – Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Trà Vinh thông tin thêm.





Bức tranh sơn dầu Biển chết của họa sĩ Nguyễn Nhân được Hội VNNT tỉnh Trà Vinh khẳng định là vi phạm bản quyền

Cuối giờ chiều 3-7, phóng viên Pháp Luật TP. HCM tìm đến nhà riêng của hoạ sĩ Nguyễn Nhân tại TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh). Trao đổi với PV, họa sĩ Nguyễn Nhân chia sẻ: “Năm ngoái, khi coi trên một tờ báo thấy một ngư dân đau đớn vì cá chết, từ đó tôi mượn cấu tứ trên nên phóng tác lên bức tranh của mình. Nhưng bây giờ Hội kỷ luật thì tôi đành chịu. Thiện chí của tôi là gặp xin lỗi tác giả nhưng không gặp được. Qua báo chí ở đây cho tôi xin lỗi, tôi nhận khuyết điểm”.





Họa sĩ Nguyễn Nhân mong nhận lại bức tranh của mình. Ảnh TÍN HUY

Họa sĩ Nguyễn Nhân cũng cho biết khoảng 10 ngày nay, ông bị tai biến nhẹ, nói năng rất khó khăn do bị liệt một bên hàm. “Tâm trạng tôi đang dồn nén quá! Tôi tin vào số đông nhận định vấn đề. Giữa ảnh vẽ và ảnh chụp hoàn toàn khác nhau, tôi mượn hình dáng của người khác thật nhưng tôi vẽ lại bằng nét vẽ riêng của mình vì tôi là hoạ sĩ mà. Giờ tôi mong muốn nhận lại đứa con tinh thần của mình, do tôi đã vẽ bằng tấm lòng và cảm xúc”.



Như Pháp luật TP.HCM đã thông tin, tháng 7-2016, Hội Văn học Nghệ thuật Trà Vinh tổ chức Cuộc thi Sáng tác Mỹ thuật năm 2016. Tổng kết cuộc thi vào ngày 05-7-2016 Ban Tổ chức và Ban Giám khảo Cuộc thi đã thống nhất trao giải Ba cho tác phẩm “Biển chết” của họa sỹ Nguyễn Nhân. T

hời gian gần đây, nhà báo Thành Quang (bút danh khác PVT) thông tin đến Ban Tổ chức cuộc thi bức tranh “Biển chết” của họa sỹ Nguyễn Nhân có dấu hiệu sao chép lại tác phẩm nhiếp ảnh “Điêu đứng vì biển chết” của tác giả được đăng trên báo Thanh niên, số ra ngày 21-4-2016.

Qua thông tin trên, Thường trực Hội và Chi hội Mỹ thuật Trà Vinh đã đề nghị họa sỹ Nguyễn Nhân tường trình sự việc. Họa sĩ Nguyễn Nhân đã thừa nhận hành vi sai trái của mình.