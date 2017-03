Họa sĩ Phạm Cung và những gọng kính của Bùi Giáng

Trong số những gọng kính Bùi Giáng đã dùng mà họa sĩ Phạm Cung còn giữ lại, có một cái do cố nhà báo Huỳnh Bá Thành tức họa sĩ Ớt - nguyên TBT báo Công an TP.HCM tặng, một cái do độc giả yêu mến Bùi Giáng ở Pháp tặng và một cái do Phạm Cung tặng. Tất cả các gọng kính này đều bị hư hại, sức mẻ… vì theo họa sĩ Phạm Cung, Bùi Giáng lúc còn sống “xài rất hao” kính đeo mắt.

Được biết, một người cháu của Bùi Giáng đang sống tại TP.HCM đang xúc tiến làm nhà lưu niệm cho “trung niên thi sĩ”, thì những kỷ vật như các gọng kính của Bùi Giáng cũng đáng để đưa vào nhà lưu niệm này.