Họa sĩ Rừng và 50 năm nhìn lại

Rừng đã tạo tác khoảng 2.000 tác phẩm đủ thể loại, đã thực hiện 22 triển lãm cá nhân, gần 30 triển lãm chung tại Việt Nam và quốc tế. Tranh của ông được Bảo tàng Smithsonian chọn tham dự triển lãm Cái nhìn từ hai phía (As seen by both sides), kéo dài từ năm 1991 đến 1994 ở 16 tiểu bang tại Mỹ; và triển lãm Nghìn trùng xa cách (An ocean apart) do Bảo tàng Smithsonian và Bảo tàng Mỹ thuật San Jose tổ chức từ năm 1995 đến 1998.

Triển lãm sẽ giới thiệu những tác phẩm ghi dấu ấn của Rừng như Người của biển, Đàn bà và rắn, Cây giọt lệ, Khỏa thân đỏ, Hồi ức chiến tranh, Trên tầng thanh khí... Bên cạnh hội họa, Rừng còn là một nhà văn dưới bút danh Kinh Dương Vương, Dung Nham... ông đã viết hơn 1.000 bài thơ, khoảng 70 truyện dài, truyện vừa và truyện ngắn.



