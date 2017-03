Họa sĩ Rừng vẽ mẹ khỏa thân

Về lý do vẽ khỏa thân, ông cho biết: “Trước hết là do vẻ đẹp của thân thể tự nhiên. Con người không sinh ra với áo quần. Con người được sinh ra với da thịt của trời đất. Con người trần trụi đó là một giá trị thân xác đích thực... Quan niệm thẩm mỹ của mỹ thuật là nhằm đạt đến cái đẹp tuyệt đối của thân thể con người, do đó các họa sĩ hay vẽ con người khỏa thân (nhất là thời cổ điển). Một thân thể không áo quần che đậy thì không thể “ăn gian” được. Nó trung thực phô bày vẻ đẹp thực sự của tạo hóa ban cho. Ðó là lý do tôi vẽ người nữ khỏa thân trong bộ tranh này. Tôi muốn vẽ một thân thể con người chứ không vẽ áo quần của họ”.

Xem 7 tác phẩm đồng khổ (122x180cm) trong triển lãm sắp diễn ra, người xem sẽ thấy một phong cách hoàn toàn khác với họa sĩ Rừng trong khoảng 17 năm qua, kể từ 1992-2008, khi các tác phẩm có vẻ “cận nhân tình hơn”.

Theo Văn Bảy (TT&VH)