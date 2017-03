Hoãn trao giải đua bò Bảy Núi

Ngày 5.10, giải đua bò Bảy Núi mở rộng lần thứ 19 năm 2010 tranh Cúp Truyền hình An Giang đã diễn ra tại ấp Tà Miệt, xã Lương Phi (huyện Tri Tôn, An Giang) với sự tham gia của 70 đôi bò đến từ các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Thành, Thoại Sơn, Châu Phú (An Giang), Kiên Lương, Hòn Đất (Kiên Giang), quận Kirivong và tỉnh Tà Keo (Vương quốc Campuchia).

Vòng chung kết có 4 đôi bò tranh tài, nhưng đã xảy ra sự cố bất ngờ khiến Ban tổ chức phải quyết định dừng cuộc đua lúc 18 giờ 20 cùng ngày và hoãn việc trao giải. Nguyên nhân là do nhiều chủ bò phản ứng quyết liệt với quyết định trọng tài nên không đưa bò ra khỏi đường đua mà cho bò chạy vòng quanh sân đua. Thậm chí chủ đôi bò đua số 31 còn hành hung trọng tài.



Ông Quách Minh Hiền, Giám đốc Trung tâm VH-TT-DL huyện Tri Tôn, thành viên Ban tổ chức giải cho biết: “Ban tổ chức sẽ họp, cân nhắc lại, dự định chia đều giải thưởng cho các đôi bò vào chung kết và sẽ công bố kết quả trao giải trong tuần này”.



Theo Thanh Dũng (TNO)