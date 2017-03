Hoàng đế dĩa nhựa - nghệ sĩ Tấn Tài từ trần

Như tin báo NLĐ đã đưa cách đây 3 ngày, ông nhập viện cấp cứu với tình trạng sốt cao. Hôm qua, nghệ sĩ Tấn Beo đã cho biết cha của anh chỉ có thể duy trì sự sống bằng máy thở oxy và dịch truyền.





Nghệ sĩ Tấn Tài được mệnhh danh là "Hoàng đế dĩa nhựa" đã qua đời





Nghệ sĩ Tấn Tài tên thật là Lê Tấn Tài (SN 1938, tại huyện Núi Sập, tỉnh An Giang). Ông là nghệ sĩ có chất giọng trầm ấm và những vai diễn để đời với gia tài hơn 1.000 bài vọng cổ đã được ghi âm từ thập niên 60-70 của thế kỷ trước, cùng với hàng trăm vai diễn trên sân khấu cải lương mà công chúng, báo giới quen gọi “Hoàng đế đĩa nhựa”.



Cách đây một tháng, ông bị nhiễm trùng ống dẫn mật, phải giải phẫu để giữ tính mạng.



Tin này làm nhiều người trong giới nghệ sĩ bàng hoàng vì trong đám tang nghệ sĩ Kim Ngọc, ông đã đến thắp hương, tiễn biệt người bạn đồng nghiệp đã từng nổi tiếng trong vở Cô gái Đồ Long (soạn giả Hà Triều, Hoa Phượng) với vai Chu Chỉ Nhược.



Nay, khán giả lại khóc thương tiễn biệt ông – một Trương Vô Kỵ, một Alika (Bóng hồng sa mạc), một “Hoàng đế dĩa nhựa” đã làm rạng danh quê hương An Giang với hàng ngàn bài vọng cổ để đời.



Xuất thân là một nhà giáo nhưng do đam mê sân khấu cải lương nên ông đã rời bục giảng để theo nghề. Ông đã đem tri thức và sự chuẩn mực vào sân khấu, tạo nên phong cách ca diễn hết sức điêu luyện. Ông và vợ - cố nghệ sĩ Như Ngọc, đã từng lập gánh hát Thủ Đô 1 và 2, dìu dắt, nâng đỡ nhiều diễn viên trẻ.



Ông đã sinh hai người con nối nghiệp: nghệ sĩ Tấn Beo và Tấn Bo, hiện được khán giả yêu mến vì phong cách diễn hài sôi nổi và duyên dáng.

Mời các bạn nghe lại trích đoạn cải lương Sở Bá Vương Hạng Võ (Tấn Tài - Mỹ Châu)