Hoàng đế đĩa nhựa Tấn Tài ra đi giữa ngày giáp tết

Sự ra đi của ông để lại nhiều tiếc thương trong lòng công chúng, đồng nghiệp. Sinh năm 1938 tại Núi Sập (An Giang), năm 22 tuổi, khi đang là anh giáo làng, Tấn Tài đã từ bỏ quê nhà lên Sài Gòn và trở thành kép hát với niềm đam mê sân khấu cháy bỏng. Với giọng ca êm ngọt, du dương được giới cải lương cho là có một không hai cùng việc thu âm trên 1.000 bài vọng cổ chỉ trong hơn 10 năm, Tấn Tài nhanh chóng nổi tiếng, được báo chí gọi là “hoàng đế đĩa nhựa”. Khán giả nhớ mãi những bài ca cổ để đời của ông như Bông ô môi, Tiếu ngạo giang hồ… Ông đã đoạt giải Thanh Tâm năm 1963, là bạn diễn của nhiều nữ nghệ sĩ nổi tiếng cùng thời như Út Bạch Lan, Thanh Nga, Bạch Tuyết, Mỹ Châu, Phượng Liên, Lệ Thủy… Khán giả nhớ đến ông với vai diễn Quang Sơn trong Chiều đông gió lạnh về, Ali Kha trong Bóng hồng sa mạc, An Lộc Sơn trong Đường về Mã Ngôi, Hoàng Hoa Lữ trong Khói sóng Tiêu Tương… Trong mấy mươi năm theo nghiệp diễn, đồng hành cùng ông là người vợ một thời - đệ nhất đào độc cải lương Như Ngọc. Ông may mắn khi hai con trai - danh hài Tấn Beo và diễn viên hài Tấn Bo - cùng là đồng nghiệp.

Nghệ sĩ Tấn Tài đang vào vai để đời Quang Sơn trong vở Chiều đông gió lạnh về với nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm trong live show của ông vào năm 2009. Ảnh: HÒA BÌNH

Việc ông ra đi đột ngột chỉ vài ngày sau khi xuất hiện mạnh khỏe tại đám tang nghệ sĩ Kim Ngọc không chỉ để lại nỗi bàng hoàng, thương tiếc trong lòng công chúng, đồng nghiệp mà còn để lại nhiều nỗi ngậm ngùi. Bởi đến tận bây giờ, với tên tuổi, tài năng và sự nghiệp như thế, nghệ sĩ Tấn Tài vẫn chưa được phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Giới sân khấu đang đấu tranh quyết liệt để ông được vinh danh trong đợt phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT đợt này nhưng tiếc thay, mọi sự đã không còn kịp…

Tang lễ của nghệ sĩ Tấn Tài được tổ chức tại tư gia (109 Nguyễn Duy, quận 8, TP.HCM). Lễ động quan diễn ra lúc 8 giờ ngày 31-1-2011. Ông được đưa đi an táng tại Nghĩa trang Nghệ sĩ TP.HCM, với mộ phần bên cạnh mộ vợ ông - nghệ sĩ Như Ngọc.

HÒA BÌNH