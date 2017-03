Hoàng My khoe bikini trên sa mạc

Hoàng My chia sẻ "Nói đến Ordos - vùng Nội Mông chắc hẳn ai cũng nghĩ đến nơi đây có vùng thảo nguyên xinh đẹp và tươi mát và bản thân My cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng phần lớn những địa điểm mà ban tổ chức đưa My cùng các bạn tới lại là những sa mạc cát đầy nắng và gió".



Với Hoàng My, noài ý nghĩa được tham dự một cuộc thi nhan sắc quốc tế thì "chuyến đi còn giúp My mở rộng được sự hiểu biết về một vùng đất mà My vô cùng ngưỡng mộ."



Ban tổ chức Hoa hậu thế giới 2012 cũng đã đưa ra ý tưởng sáng tạo khi chọn địa điểm sa mạc làm nơi ghi hình các người đẹp trong trang phục áo tắm. Bởi giữa sa mạc giúp cho thí sinh cảm thấy gắn liền với thiên nhiên hơn dù thiên nhiên ở đây khá khắc nghiệt: Lạnh vào buổi sáng, nắng nóng gay gắt vào buổi trưa và lại trở lạnh vào buổi tối.

















































