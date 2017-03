Hoàng My: “Sẽ giới thiệu với thế giới một Việt Nam đẹp nhất”

Á hậu Hoàng My từng được lựa chọn để trở thành đại diện của Việt Nam tham dự Hoa Hậu Hoàn Vũ 2011. Ở cuộc thi ấy, Hoàng My đã đặt ra mục tiêu rất cao - trở thành tân Hoa Hậu Hoàn Vũ. Tuy nhiên, kết quả đã “không như là mơ”! Với cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới lần này, mục tiêu của Hoàng My là gì?

- Tôi thực sự không đặt mục tiêu gì cho mình. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ trước khi nhận lời đơn vị đưa thí sinh đi thi là Elite. Tôi đã suy nghĩ suốt 10 ngày và đã định nói lời từ chối.

Quả thật, một năm trở lại đây, tôi không còn nghĩ đến việc tham gia những cuộc thi sắc đẹp nữa. Sau cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ 2011, tôi thấy mình đã có đủ những trải nghiệm, đã có đủ những điều cần học hỏi mà tôi mong muốn. Tôi đang làm giấy tờ để chuẩn bị hoàn tất thủ tục đi du học. Việc nhận được lời mời từ phía Elite, tôi hoàn toàn bất ngờ và khá đắn đo.

Hoàng My tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011

Trong thông cáo gửi báo chí về việc lựa chọn Á hậu Hoàng My tham dự Hoa Hậu Thế Giới 2012, Elite có đưa ra thông tin, Á hậu Hoàng My đặt mục tiêu lọt vào top 10, top 15… Nghĩa là, Hoàng My vẫn còn tham vọng lắm?

- Thông tin chính xác là, tôi sẽ cố gắng tham gia tất cả các phần thi phụ của Hoa hậu Thế giới 2012 để có thể có thêm điểm, có thêm cơ hội lọt vào top 15, top 10 hoặc sâu nhất có thể. Tôi nỗ lực để có điểm, tôi không đặt mục tiêu. Tôi đã tham gia Hoa hậu hoàn vũ 2011 và hiểu rằng, việc dành chiến thắng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có những yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của bản thân mình.

Trở lại một chút với việc quyết định dự thi, sau khi nhận được lời mời từ đơn vị đề cử Elite, tôi đã dự định từ chối nhưng vẫn gọi điện cho nhiều người bạn thân, nhiều anh chị, và gia đình hỏi ý kiến. Đa số mọi người đều ủng hộ tôi tham dự. Tuy vậy, đến lúc đó tôi vẫn dự định sẽ từ chối. Cô Trang hiệu trưởng trường John Robert Power - người đã từng dạy khi tôi còn tập luyện cho Hoa hậu Hoàn vũ có nói với tôi rằng: “Cô nghĩ em nên đi. Nếu mất chỉ một mình em mất. Nhưng nếu em được, cả Việt Nam mình được”.

Lúc ấy, tôi nghĩ, kể từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đến bây giờ, tôi đã được đào tạo, đã được huấn luyện, đã được hỗ trợ rất nhiều, nếu như tôi không đi có lẽ là… không đúng. Vì suy nghĩ đó, tôi đã quyết định đi.

Gặp Á hậu Hoàng My từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 đã có thể nhận thấy, Hoàng My là một cô gái tham vọng. Hẳn phải có nhiều hơn một lý do để Hoàng My dự thi Hoa hậu Thế giới lần này…

Tôi có ước mơ và hoài bảo của riêng mình, và tôi cũng có con đường đi cho riêng mình. Theo đuổi các cuộc thi sắc đẹp cho đến khi đạt được một giải cao không phải là con đường tôi chọn để đi đến ước mơ của mình. Có nhiều thứ khiến tôi đắn đo trước khi nhận lời tham gia cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới:

Thứ nhất, tôi đang chuẩn bị hoàn tất kế hoạch đi du học về điện ảnh ở Mỹ. Về việc học, tôi nghĩ phụ nữ có tuổi học nhất định. Khi mình còn trẻ, khi mình còn sung sức, đó là lúc mình có thể học được tốt nhất. Kế hoạch du học nếu cứ bị hoãn đi hoãn lại sẽ rất dễ nản.

Thứ hai, nếu cả tuổi trẻ của mình chỉ “dùng” vào việc đi thi nhan sắc, tôi sẽ chỉ có ngần ấy trải nghiệm thôi, mà những trải nghiệm, những điều tôi mong muốn học hỏi ở cuộc thi nhan sắc quốc tế - tôi đã có được ở cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ 2011. Bởi thế, tôi muốn đi du học để cuộc sống của mình có những điều mới hơn, những trải nghiệm khác hơn.

Thứ ba, đi thi hoa hậu rất cực khổ. Nhớ lại lúc tập luyện cho Hoa Hậu Hoàn Vũ, mỗi ngày lịch tập của tôi gần như kín từ sáng tới đêm khuya. Với lịch tập luyện có khả năng đốt năng lượng nhiều như thế, tôi vẫn tuân theo chế độ ăn kiêng vất vả. Thêm nữa, tôi còn phải gánh chịu rất nhiều áp lực. Tôi dường như không có thời gian cho bản thân, gia đình, người thân, bạn bè. Nghĩ đến cảm giác đó tôi thấy... ngán lắm.

Và cuối cùng, tôi không muốn sống mãi theo hình mẫu chuẩn mực của một hoa hậu. Tôi muốn sống với phần nghệ sỹ trong con người mình nhiều hơn. Tôi muốn sống thỏa sức với đam mê, sáng tạo, cá tính. Hình mẫu chuẩn mực của một hoa hậu có thể sẽ khiến tôi chết dần, chết mòn (cười).

Nghĩa là, đi thi Hoa hậu Thế giới, Hoàng My chẳng được gì…?

- Những điều tôi có thể nghĩ đến mình được là trải nghiệm và cảm giác (một lần nữa) (cười)… Câu nói của chị Trang bạn tôi có phần nào đó đúng, nếu mất sẽ chỉ mình tôi mất, nếu được cả đất nước sẽ được. Chính câu nói này đã khiến tôi suy nghĩ lại.

Có vẻ như, trước thềm cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới 2012, những phát ngôn của Hoàng My đã khác hẳn những điều bạn nói trước thềm cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ 2011. Đây là bài học xương máu được rút ra sau những phát ngôn quá lời?

- Ở cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ 2011 tôi có 4 tháng để chuẩn bị. Bởi vậy tôi đặt mục tiêu cao. Việc đặt mục tiêu cao cũng là cách để bản thân mình quyết tâm hơn, nỗ lực hơn. Tôi cũng đã cố gắng hết sức những gì có thể ở cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ 2011, tôi đã làm việc thực sự chứ không chỉ dừng lại ở lời nói sáo rỗng.

Khi còn trẻ, người ta có thể nhiệt huyết với lời nói của mình. Khi “già” hơn, người ta cũng nên cẩn trọng hơn với những gì mình nói.

Tuy vậy, tôi cũng sẽ nỗ lực hết sức mình ở cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới 2012 lần này.

Năm nay Hoa Hậu Thế Giới tổ chức sớm hơn Hoa hậu Việt Nam, chính vì thế, đơn vị đưa người đẹp đi thi HHTG đã rơi vào thế khó trong việc tìm người. Chính Elite cũng nói, nhan sắc Việt đang... cạn kiệt. Có ý kiến cho rằng, Hoàng My tiếp tục được lựa chọn, chỉ vì tình trạng cạn kiệt của nhan sắc hiện tại. Bạn nghĩ sao về ý kiến này?

- Tôi không nghĩ gì cả (cười). Tôi chỉ nghĩ đơn giản, khi mình là người được lựa chọn, mình sẽ cố gắng hết sức. Hiện tại, tôi đang chuẩn bị cho từng phần thi phụ của mình. Tôi học bơi để thi Hoa hậu Thể thao. Tôi học đàn, học hát cho phần thi Hoa hậu Tài năng. Tôi quay clip công phu để mang đến một hình ảnh Việt Nam ấn tượng nhất… Tôi chỉ biết nỗ lực. Tôi mong có thể giới thiệu đến cuộc thi Hoa hậu Thế giới một hình ảnh Việt Nam đẹp nhất trong sức tôi có thể. Một Việt Nam không dễ quên với bạn bè quốc tế.

Và nếu tiếp tục trở về “tay trắng”?

- Tôi không trở về tay trắng lần nào. Tôi trở về với những kỷ niệm đẹp, tôi trở về với những tình bạn mới, với những kinh nghiệm quý báu… Ngay khi bắt đầu lên đường, tôi đã có được nhiều giá trị rồi.

Tuy nhiên, dư luận, truyền thông của mình thường đặt nặng vấn đề giải thưởng lên vai những người đẹp đi thi nhan sắc quốc tế. Tôi cũng đã nghĩ đến việc này, “Nếu mất chỉ một mình tôi mất”- tôi xác định trước như thế, nên không có vấn đề gì cả. Tôi chấp nhận mất một mình để "nếu như lỡ có được…" (cười).

Theo Hiền Hương (Dân trí)