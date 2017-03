Hoàng My: "Từ nay đừng gọi tôi là Á hậu"

- Đang yểu điệu thục nữ với mái tóc dài ngang lưng, điều gì khiến chị quyết định đổi sang tóc tém?



- Một buổi sáng đẹp trời mở mắt thức dậy nhìn vào gương tôi thấy chán hình ảnh mái tóc dài, sẵn tiện tay có cái kéo, tôi chốt lại một câu với bản thân: "Cắt rồi là không bao giờ có hai chữ hối hận đó nghe". Sau đó tôi cắt vài nhát xem trông mình thế nào với tóc ngắn, thấy cũng hay hay nên tôi cắt nốt bên còn lại (cười). Vài hôm sau, tôi ra tiệm nhờ họ chỉnh tóc cho chúng “vào khuôn khổ”.

Hình ảnh mới của Hoàng My.

- Phong cách mới của chị rất mạnh mẽ, cá tính. Gia đình và bạn trai nói gì về quyết định này của chị?



- Người sốc, người khóc, người tiếc nuối nhưng cuối cùng thì mọi người cùng nhận ra một điều rằng họ thấy "chất của My" nhất khi tôi để tóc ngắn. Bây giờ thì ai cũng chấp nhận và thích nó vì quan trọng hơn cả vẻ đẹp mà đa số ưng mắt, đó là thấy được một Hoàng My đúng với cá tính của cô ấy.



- Khi chọn phong cách này, chị định xây dựng hình ảnh người phụ nữ mới ra sao?



- Một cô gái tomboy sáng tạo cá tính thích gì làm nấy, một người phụ nữ đang trong giai đoạn chín mọng, đúng như những gì tôi đang sống. Có lẽ, đối với quan điểm vẻ đẹp của người Việt Nam “cái răng cái tóc là góc con người” thì phụ nữ nên để tóc dài vì nó thể hiện sự mềm mại, quyến rũ mà người ta thích ngắm nhìn. Chúng ta cũng quen với việc hoa hậu phải tóc dài tha thướt.

Khi học ở Mỹ, tôi đã dám làm một điều mà ở Việt Nam tôi chưa hoàn toàn làm được. Đó là giải phóng “con người điên loạn” ở bên trong mình. Mái tóc dài đã kìm nén sự điên loạn ấy quá lâu rồi - tôi để tóc dài cái mặt nhìn hiền khô, thành ra không dám làm gì trái với hình ảnh đó. Cắt đi mái tóc là tôi muốn cắt đi hai từ "Á hậu" phía trước tên mình. Từ nay đừng gọi tôi là Á hậu Hoàng My - hãy gọi tôi là Vũ Hoàng My.

- Nhiều người mơ làm Á hậu không được, vậy tại sao chị lại tự nguyện bỏ danh xưng đó?

- Tôi không từ bỏ danh phận. Tôi yêu danh hiệu và cô bé Á hậu của tôi ngày trước, nhưng nó đã là quá khứ rồi. Tôi đã sống hết và làm hết nhiệt huyết với vai trò đại diện Việt Nam trước bạn bè quốc tế. Còn bây giờ tôi muốn sống cho niềm đam mê của tôi. Tôi không nghĩ một con người sẽ xấu đi khi dám sống với "chất" của mình.

Thời gian tới, Hoàng My sẽ tham gia đóng phim và làm MC song ngữ.

- Nhiều người đẹp sau khi giành danh hiệu đều bảo lưu kết quả hoặc lỡ dở con đường học tập để bước chân vào showbiz. Trong khi chị chọn hướng đi ngược lại. Có bao giờ cô đơn ở thành phố xa lạ, chị ân hận về quyết định của mình?



- Có khoảng thời gian tôi cảm thấy mình như trầm cảm và mất thăng bằng nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì những quyết định của mình.

Cuộc sống ở Mỹ của tôi thực ra rất sung sướng. Nó giống hệt như một kỳ nghỉ hè 6 tháng. Tôi sống trong một tòa nhà với các ngôi sao, nhà làm phim và đạo diễn ở Burbank, Universal Studio (Burbank cũng được ví như khu Gangnam ở Hàn Quốc vậy). Tôi ở một căn hộ nhỏ xinh nhìn ra hãng phim Warner Bros. và những dãy núi phía xa. Hàng tuần, tôi thực tập làm phim và diễn xuất ở phim trường Universal Studio, nơi các bộ phim Hollywood được làm. Mỗi ngày đến trường là mỗi ngày tôi cười vỡ bụng với thầy cô, bạn bè bởi cách dạy ở đây quá vui và sinh động.

Tuy nhiên mỗi lần về nhà và đẩy cửa bước vào, tôi lại thấy buồn kinh khủng. Tôi có nuôi một chú mèo làm bạn nhưng mèo thì không biết nói chuyện. Tôi cố gắng giữ cho mình bận rộn nhưng vẫn cảm thấy mất thăng bằng. Tôi phải luôn tự nhắc lý do vì sao mình ở đây và nhớ lại những cố gắng để đặt chân được tới đây học. Tôi gọi điện nói chuyện với gia đình, bạn bè rất nhiều nhưng cứ đặt máy xuống lại thấy nhớ hơn. Sức mạnh của tình cảm thật ghê sợ. Nó làm con người ta căng tràn năng lượng hoặc lấy hết đi khiến ta kiệt quệ (cười lớn).

- Dẫu sao, chị cũng đã được tận mắt trải nghiệm ngành công nghiệp phim Hollywood. Tại sao chị không tìm kiếm cơ hội đóng phim ở Mỹ?

- Lúc đi học tôi không được phép đi làm vì theo luật của chính phủ Mỹ, sinh viên quốc tế không được làm thêm. Tuy nhiên, tôi rất muốn đóng phim ở Mỹ, thị trường Mỹ là nơi tôi sẽ "đột nhập" trong tương lai. Khi học ở Mỹ, tôi được giới thiệu và kết bạn với một số đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất nên cũng chia sẻ những ý tưởng làm phim với họ. Tuy nhiên, tôi nghĩ muốn được bơi ở một bể lớn thì mình phải biết bơi trong một chiếc hồ nhỏ đã. Tôi đã lựa chọn quay về chiếc hồ thân thuộc để bơi trước khi ra biển.

- Vậy chị sẽ “bơi” thế nào trong lần về Việt Nam này?

- Tôi sẽ đóng phim và làm MC song ngữ. Tôi cũng đã nhận được một số kịch bản và đang tham khảo. Có một nhân vật rất ấn tượng và giống với tính cách nổi loạn của tôi mà tôi rất thích. Tôi muốn thể hiện một cô gái tomboy có tính cách hơi quái.

Những ai từng quen với hình ảnh Hoàng My nữ tính, mềm mại ở các cuộc thi Hoa hậu có thể sẽ bị ngạc nhiên nếu xem phim tôi đóng (cười).

Hoàng My tin vào sự tỏa sáng của Trương Thị May và dành nhiều lời động viên Lại Hương Thảo.

- Từng là thí sinh tham gia Miss World 2012, chị đánh giá gì về đại diện Việt Nam năm nay là Lại Hương Thảo?



- Hương Thảo đã cố gắng rất nhiều, tuy nhiên có lẽ chúng ta áp đặt tiêu chuẩn hoa hậu phải nói tốt tiếng Anh nên đã có sự thất vọng như vừa rồi. Theo tôi, nói được tiếng Anh sẽ hỗ trợ thí sinh rất nhiều trong việc giao lưu và đỡ cảm thấy lạc lõng nhưng đó không phải một tiêu chuẩn bắt buộc, nhiều thí sinh khác cũng không nói tốt tiếng Anh. Những chỉ trích nặng nề đến với Hương Thảo trong lúc đang tham dự cuộc thi sẽ ảnh hưởng không tốt đến tinh thần cô ấy. Tiếng Anh là phải học lâu dài, không phải học một tháng trước khi diễn ra cuộc thi là được.

- Lại Hương Thảo chưa gây được ấn tượng đặc biệt nào tại Miss World. Theo chị, cô ấy có bao nhiêu khả năng tỏa sáng để chiến thắng?



- Tôi cho rằng, Lại Hương Thảo sẽ tỏa sáng nếu cô ấy vứt bỏ hết những lo lắng, áp lực dồn nén từ đầu cuộc thi đến giờ.

- Sắp tới, Trương Thị May cũng có khả năng đại diện Việt Nam thi Miss Universe - cuộc thi mà chị từng tham gia năm 2011. Chị nhìn nhận thế nào về người tiếp bước mình?



- Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức nên tôi cũng không chắc người đẹp nào sẽ vinh dự đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế tổ chức vào tháng 11 tới. Tuy nhiên nếu Trương Thị May được chọn, khán giả sẽ rất ủng hộ. Ưu điểm của cô ấy là có một nụ cười sáng, một khuôn mặt mặn mà và quan trọng nhất là vẻ đẹp tâm hồn. Tôi rất hào hứng và sẽ hỗ trợ hết mình cho May vì tôi tin cô ấy có triển vọng mang một hình ảnh Việt Nam đẹp đến với bạn bè thế giới.

Theo Ngọc Trần (VNE)