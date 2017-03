Hoàng Ngân sẽ họp báo "nói sự thật, lấy lại tên tuổi"

Chị vừa có cuộc trò chuyện cởi mở với phóng viên trong dịp ra Hà Nội dự một triển lãm chuẩn bị cho chương trình Đẹp Fashion Show 9.

- Chương trình Đẹp Fashion Show 9 (DFS) xoay quanh chủ đề “Dreaming”, và hẳn không ít người tự hỏi, một Hoàng Ngân luôn lấy sự gợi cảm làm tiêu chí hàng đầu trong thiết kế sẽ đưa đến DFS bộ sưu tập trong mơ như thế nào?

- Bộ sưu tập của tôi nói về giấc mơ tình yêu. Tình yêu bao giờ cũng lãng mạn, đẹp đẽ và kết thúc có hậu. Vì vậy, tôi chọn thể hiện bộ sưu tập thời trang bằng chất liệu sở trường là lụa tơ tằm, các chất liệu từ thiên nhiên với kiểu dáng bay bổng lãng mạn, đầm dài đến chân, hay áo liền quần gợi cảm. Năm nay, tôi muốn dành tặng bộ sưu tập thu đông của mình cho người yêu thời trang Hà Nội.



Nếu BTC không xin lỗi công khai, NKT Hoàng Ngân sẽ tổ chức một cuộc họp báo lên tiếng về sự việc bị loại khỏi vị trị BGK Vietnam Next Top Model, nếu phía nhà tổ chức không có những động thái tích cực. Ảnh: Trịnh Mão.

- Thông thường, ý tưởng thời trang từ sân khấu đến khi áp dụng vào thực tế hay có những khoảng cách nhất định, tính ứng dụng của bộ sưu tập mà chị mang đến DFS ra sao?

- Thực ra, khi các nhà thiết kế làm show diễn, bắt buộc chú ý đến nhiều điều kiện khác nhau như sân khấu, ánh sáng, âm nhạc… Vì thế, họ thường thoả sức sáng tạo với suy nghĩ bay bổng, sao cho phù hợp với yếu tố sàn diễn.

Còn thực tế chính là tính ứng dụng của sản phẩm. Theo tôi nghĩ, bất kỳ nhà thiết kế nào cũng phải dung hoà giữa hai yếu tố sàn diễn và thực tế cuộc sống, tôi không ngoại lệ. Tôi luôn cố gắng lột tả vẻ đẹp bộ sưu tập của mình trên sân khấu, từ đó truyền đi thông điệp sáng tạo về mẫu thời trang mới, sẽ trở thành xu hướng trong tương lại.

- Theo thông tin từ BTC, tham dự DFS năm nay, có thể dễ dàng cảm nhận hơi thở nóng bỏng của nghệ thuật đương đại: quyết liệt, sáng tạo, thậm chí là gây sốc. Bộ sưu tập của chị sẽ gây sốc chứ?

- Trình diễn thời trang được thể hiện bằng nhiều cách, chẳng hạn, một vở kịch hoàn toàn có thể đưa yếu tố thời trang vào và ngược lại trình diễn thời trang mang yếu tố kịch. Tuỳ sân chơi, nhà thiết kế xác định mình mang gì tới đó. Với tôi, sự phá cách trong BST năm nay chính là kiểu cắt cúp, phom dáng của trang phục. Sự gợi cảm vẫn luôn là là tiêu chí hàng đầu của tôi trong việc thiết kế.



Từ trái qua: NTK Hoàng Ngân, Nathan Lee, Thuỷ Tiên trong vị trí giám khảo Vietnam's Next Top Model.

- Nhắc đến cái tên Hoàng Ngân vào thời điểm này, không thể không nhớ tới sự việc chị, Nathan Lee, Elizabeth Thủy Tiên phải rời vị trí ban giám khảo Vietnam's Next Top Model. Sau những lùm xùm gây xôn xao dư luận về việc đôi co trên báo từ hai phía ban giám khảo cũ và bà Lê Thị Quỳnh Trang, đại diện sản xuất chương trình, nghe nói chị và Nathan Lee dự định tổ chức một buổi họp báo nói rõ vấn đề?

- Trong tuần trước, tôi không muốn chia sẻ với báo chí nhiều. Tuy nhiên, mới đây có đọc một bài báo phỏng vấn bà Quỳnh Trang, tôi thấy nhiều điểm không đúng sự thật. Tôi xin nói rõ 3 điều đó. Thứ nhất, bà Trang nói tôi là Nathan Lee được gọi điện đến ký hợp đồng nhiều lần, nhưng chúng tôi đưa ra nhiều lý do không đến ký, điều đó không có thật. Làm kinh doanh 10 năm nay, tôi hiểu giá trị của việc ký hợp đồng. Chính tôi 2 lần yêu cầu bà Trang ký hợp đồng, nhưng bà ấy thoái thác vì bận nhiều việc.

Thứ 2, bà Trang nói tôi cố tình gây chuyện để tạo sự chú ý. Tôi đủ bằng chứng chứng minh nhận định này là sai.



Thứ 3, dùng từ BGK "bị đuổi" cho tôi và Nathan Lee. Thiết nghĩ, đối với người VN, “bị đuổi” là một từ nhạy cảm, chưa chính xác trong trường hợp của tôi. Nếu như tôi được thuê, rồi mắc khuyết điểm, sau đó bị kỷ luật và đuổi việc là một chuyện khác. Đằng này, tôi làm rất tốt vai trò BGK của mình. Việc thay thế BGK mới, tôi hoàn toàn không được biết, và không có một lời giải thích nào từ phía BTC.

Trong một cuộc họp thứ 4 tuần trước giữa tôi và anh Dần (đại diện phía nhà tổ chức) cùng thư ký của tôi, tôi đã yêu cầu bên đó thanh toán tiền và xin lỗi công khai trên báo. Tuy nhiên, tôi chưa nhận được phản hồi gì từ phía bà Trang. Vì vậy, tôi sẽ có những động thái của riêng mình. Nếu BTC không có một sự đối chất thẳng thắn, chắc chắn tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo nói ra sự thật, lấy lại tên tuổi mình. Bởi, tạo dựng tên tuổi như ngày hôm nay, tôi phải xây dựng nó trong vòng hơn 10 năm và chưa bao giờ bằng scandal cả.

- Tính đến thời điểm hiện tại, ban tổ chức có thông báo chính xác lý do chị phải ngừng vị trí BGK trong Vietnam's Next Top Model?

- Theo lời giải thích của bà Trang, Nathan Lee trước báo giới, cộng thêm việc tôi là người trong cuộc nữa, thì hiểu nguyên nhân ban giám khảo phải rời Vietnam's Next Top Model là do Nathan Lee và Thuỷ Tiên trong khi làm việc, có sự bất đồng quan điểm.

Chuyện nghệ sỹ cùng làm việc, sự tranh cãi về vấn đề đưa ra, thậm chí bất đồng quan điểm, dẫn đến giận dữ hoàn toàn có thể xảy ra. Chuyện xích mích giữa Nathan Lee và Thuỷ Tiên, theo tôi, sẽ gây ra buồn phiền nhiều hơn về phía Thuỷ Tiên. Nathan Lee hơi nóng tính, đã nói gì đó không hay với Thuỷ Tiên, sau đó nhắn tin xin lỗi, nhưng không thấy Thủy Tiên phản hồi.



Trong sự việc BGK bị loại khỏi cuộc thi, NTK Hoàng Ngân khẳng định, mình không gây ra bất cứ sai sót nào, chị là người bỗng dưng bị lôi vào cuộc. Ảnh: Trịnh Mão.

Trong chuyện này, tôi nghĩ vai trò của nhà tổ chức ở đây là nếu biết chuyện, nên mời chúng tôi ngồi lại nói chuyện rõ ràng, chứ chứ không phải im lặng, thay thế BGK và không nói năng gì cả. Điều đó gây ra cảm xúc không tốt cho người trong cuộc. Nhất là với tôi, tôi không gây ra lỗi gì cả. Theo nguồn tin tôi biết, BTC thậm chí không ngồi lại với Lee và Thủy Tiên để nói chuyện.

- Tại sao chị có thể khẳng định bản thân không liên quan đến sự việc lùm xùm giữa nhà tổ chức và ban giám khảo? Thái độ của chị ra sao khi “bỗng dưng” bị lôi vào sự việc?

- Tôi cực kỳ bức xúc, vì tôi không muốn gây chuyện ầm ĩ gì hết. Chưa bao giờ lôi chuyện đời tư nhằm đánh bóng tên tuổi. Vậy mà bà Trang trả lời phỏng vấn báo chí khiến hình ảnh của tôi vô tình giống như một người gây chuyện, bị đuổi rồi mà vẫn đi rêu rao này kia. Điều đó làm ảnh hưởng tồi tệ đến tôi.

Tuy nhiên, tôi vẫn rất bình tĩnh và yêu cầu phía bà Trang một lời xin lỗi công khai. Anh Dần (đại diện BTC) đã thay mặt bà Trang xin lỗi tôi, nhưng câu nói đó giữa tôi và anh ấy ít giá trị lắm, vì chị Trang mới là người phát biểu trên báo. Từ một chuyện rất bé, BTC xé ra to chứ không phải là tôi.

Anh Dần thay mặt bà Trang phát biểu rằng: tôi không hề có một lỗi gì cả trong việc 3 BGK bị cho thôi việc. Việc tôi không tiếp tục làm giám khảo nữa bởi do chị Trang nghĩ rằng… tôi chơi thân với Nathan Lee, nên Lee ra đi thì cũng cho tôi nghỉ luôn. Đó là một sự hồ đồ trong cách suy nghĩ.

- Dư luận vẫn đồn đoán mâu thuẫn giữa Nathan Lee và Thủy Tiên chính là vì tranh nhau vị trí host. Là một trong ba thành viên giám khảo, chị nhìn nhận vấn đề này ra sao?



- Tôi được biết, thông tin lúc đầu là Thuỷ Tiên sẽ làm host, nhưng trong cuộc họp cuối cùng với BTC và nhà đài, lại nhất trí cho Nathan Lee là người dẫn chính. Từ host nghe vẻ quan trọng hơn 2 người dẫn phụ, nhưng theo tôi 3 giám khảo đều có tính công bằng ngang nhau, người làm host có thể được linh động hơn một chút.

Tôi nghĩ, để Nathan Lee làm host là hợp lý. Thuỷ Tiên là Việt kiều, vốn tiếng việt chưa tốt, Lee thì tốt hơn. Và trị trí host chắc chắn không phải là tôi, vì tôi chỉ là nhà thiết kế.

- Bên cạnh việc tranh cãi ai đúng ai sai, không ít người dành cho chị những bình luận thiếu thiện cảm trước cách trang điểm quá cầu kỳ, nặng nề của chị, có vẻ phù hợp với vai trò một người mẫu hơn là một giám khảo?

- Tôi hoàn toàn lắng nghe ý kiến của mọi người, vì không lắng nghe, khó thể tiến bộ lên. Tôi mong mọi người hiểu, là với một cuộc thi lớn lên sóng, tôi không thể có một dung nhan hài lòng tất cả mọi người. Lên hình, êkip trang điểm cho tôi ở ngoài Hà Nội chứ không phải êkip quen thuộc của tôi ở TP. Hồ Chí Minh.

Một điều, ai làm trong nghề trang điểm đều biết, êkip trang điểm quen thuộc của mình biết điểm mạnh, điểm yếu khuôn mặt để làm xinh hơn. Các bạn trang điểm ở Hà Nội, do chưa hiểu khuôn mặt tôi nên trang điểm bị bắt sáng quá nhiều, lên sân khấu, cái mặt rất trắng, mắt rất đen, làm tôi xấu hơn khi lên hình.



- Xin cảm ơn chị.



Theo Văn Trinh (VTC News)