Hoàng thành Thăng Long trên lộ trình công nhận Di sản thế giới

Trước tiên, Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long sẽ tập trung vào các tiêu chí xác định giá trị nổi bật toàn cầu theo Công ước về Di sản Thế giới, trong đó tiêu chí cốt lõi nhất đã được Hội thảo đưa ra kết luận:

"Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội là minh chứng rõ nét cho một trung tâm quyền lực chính trị cổ, đóng vai trò quan trọng bậc nhất trong quá trình trao đổi những giá trị nhân loại: Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo, tư tưởng phương Tây, chủ nghĩa cộng sản…liên tục gần 1000 năm ở châu Á, được thể hiện qua kiến trúc, khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật và các biểu hiện văn hóa khác".

Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội là minh chứng của một trung tâm chính trị duy nhất tồn tại liên tục gần 1000 năm, thể hiện sự phát triển của xu hướng tư tưởng, tôn giáo, chính trị thời đại trong suốt quá trình đó.

Khu di sản Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội gắn liền với những sự kiện quan trọng đánh dấu quá trình hình thành và phát triển của quốc gia độc lập từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 19 và sự ra đời của Nhà nước hiện đại ở châu Á, mà Việt Nam là một ví dụ nổi bật.

Hội thảo đề nghị cần tập trung thời gian nghiên cứu cho nội dung cơ bản nhất của hồ sơ, nhằm thế hiện giá trị nổi bật toàn cầu của khu di tích được xem xét trên khía cạnh là nơi tiếp thu những giá trị tư tưởng phổ quát toàn cầu chuyển hóa thành những giá trị bản địa, thể hiện qua các dấu tích văn hóa còn lại và được minh chứng trong suốt chiều dài 1000 năm lịch sử.

Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long cần được so sánh với một số Di sản thế giới khác như: Tử Cấm Thành, kinh đô Tràng An (Trung Quốc), cố đô Nara, Kyoto (Nhật Bản), kinh đô Huế (VN)…nhất là các di sản có quy mô tương đồng để so sánh với di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, nhằm làm nổi điểm khác biệt của một khu di sản có giá trị lịch sử 1000 năm.

Vùng lõi của khu di tích được khẳng định theo quyết định công nhận di tích quốc gia, bao gồm: phía bắc giáp đường Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, phía đông giáp đường Nguyễn Tri Phương, phía nam giáp đường Bắc Sơn và khuôn viên Hội trường Ba Đình, phía tây nam giáp đường Điện Biên Phủ, phía tây giáp đường Hoàng Diệu, đường qua trước cửa Hội trường Ba Đình và khuôn viên Hội trường Ba Đình.

Vùng đệm của di tích được mở rộng theo 2 phương án: bao gồm cả khu trung tâm chính trị Ba Đình, phía đông giới hạn bởi đường Nguyễn Tri Phương hoặc bao gồm khu trung tâm chính trị Ba Đình, phía đông có cả trụ sở Bộ Quốc phòng và khu phố cổ.

Hiện tại, vùng lõi của khu di sản này do một số cơ quan khác nhau quản lý, vì vậy ý kiến chung của cuộc Hội thảo là cần phải có một lộ trình cụ thể, một chiến lược lâu dài về vấn đề tổ chức, bảo tồn, quản lý di tích, bao gồm cả vùng lõi và vùng đệm của di tích một cách chi tiết bằng văn bản pháp quy trình Hội đồng Ủy ban UNESCO.