Hoàng Thùy Linh khoe... sẹo

Cùng với siêu mẫu Hà Anh, Hoàng Thùy Linh tiếp tục xuất hiện với trang phục gợi cảm với màn vũ đạo nóng bỏng, xua tai cái oi bức của mùa hè tại Hà Nội. Trình diễn hai ca khúc "Nhịp đập giấc mơ" và "Piece Of Me", Hoàng Thùy Linh đã làm khán giả mãn nhãn. Tuy nhiên, tối qua, nhiều người đã phát hiện một vết sẹo khá lớn ở đầu gối bên phải của nữ diễn viên phim Nhật ký Vàng Anh. Phải chăng đây chính là lí do trong chương trình tại đảo Tuần Châu cách đây gần 2 tuần, Hoàng Thùy Linh xuất hiện với bộ trang phục kín đáo, chiếc quần dài màu đen nhằm che đi vết sẹo này?



Hoàng Thùy Linh với vết sẹo khá lớn và dài tại đầu gối phải

Một số hình ảnh của Hoàng Thùy Linh tự tin trình diễn với vết sẹo trên chân:

Theo Thiên An - Ảnh: Internet (2Sao)