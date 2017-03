Hoàng Thùy Linh sẽ giải cứu... Vpop?

Với mong muốn đẩy lùi làn sóng "thảm họa" đồng thời gợi nhớ lại một thời kỳ phát triển nhạc trẻ đẹp đẽ cách đây không xa của những Làn sóng xanh, Tophits... Wepro đã quyết định thực hiện chương trình ca nhạc Thế giới Vpop mùa thứ nhất có tên The Savior Show.

Chương trình này dự định sẽ mang trở lại sân khấu những ca khúc Việt Nam và Quốc tế được yêu thích trong những năm 90 của thập kỷ trước như Giọt sương trên mí mắt, Hoa tím ngày xưa, Trống vắng... hay Without you, I'll never break your heart... Các ca khúc này sẽ được thể hiện bởi những giọng ca trẻ như Hoàng Thùy Linh, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh...

Theo nhạc sĩ Quang Huy, giám đốc của công ty Wepro, thì các ca sĩ ở trên đều là những gương mặt tiêu biểu cho nền nhạc trẻ ngày hôm nay. Họ hứa hẹn sẽ khẳng định được vai trò của mình, tiếp bước những đàn anh, đàn chị gây dựng lại niềm tin trong lòng công chúng sau làn sóng thảm họa thời gian qua.

Thế giới Vpop là chương trình ca nhạc được thiết kế mỗi năm một mùa và mỗi mùa có ba số. Từng mùa sẽ có một nội dung thống nhất và nội dung đó sẽ được thể hiện qua từng số. Mùa thứ nhất - The Savior Show sẽ diễn ra vào hai ngày 29, 30/7 tại sân khấu Lan Anh.

Theo Phong Vũ (VNN)