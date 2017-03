Hoàng Thùy Linh - Thu Thủy khoe đường cong nóng bỏng

Không thua kém Hoàng Thùy Linh, Thu Thủy có màn trình diễn rất sung sức vớiYou broke my lovevàKhẽ. Cô cũng là một trong những ca sĩ được đánh giá cao ở khả năng vũ đạo, làm chủ sân khấu và giao lưu với khán giả. Trong 2 tiết mục của mình, nữ ca sĩ vừa hát vừa chủ động đi khắp sân khấu để giao lưu với người hâm mộ.

Trang Pháp cũng chọn phong cách âm nhạc và biểu diễn tương tự với Hoàng Thùy Linh và Thu Thủy qua hai ca khúcLựa chọnvàVersion of you. So với hai đồng nghiệp, sự nghiệp của Trang Pháp có phần lận đận hơn. Tới giờ, cô chỉ thành công với các ca khúc nhạc phim.